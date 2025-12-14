Aumento di prezzo in arrivo per la Nintendo Switch 2: è tutta colpa delle memorie
Nintendo potrebbe essere costretta ad aumentare il prezzo della Switch 2 a causa dei rincari dei moduli di memoria che stanno colpendo tutta l'industria tech nel corso degli ultimi mesidi Davide Raia pubblicata il 14 Dicembre 2025, alle 12:01 nel canale Videogames
SwitchNintendo
C'è anche Nintendo tra le aziende coinvolte dal rincaro dei prezzi delle memorie DRAM e NAND che sta influenzando l'industria in queste settimane. Terminate le scorte, infatti, l'azienda nipponica si troverà a dover fare i conti con prezzo più alti per questi componenti che, inevitabilmente, si tradurranno in un aumento del costo di produzione della Nintendo Switch 2. Il rincaro potrebbe comportare un rialzo del prezzo di listino della console, che da poche settimane è stata aggiornata con tante novità.
Un aumento significativo
Secondo quanto riportato da Bloomberg, Nintendo deve fare i conti con un aumento del 41% del costo dei moduli di LPDDR5X da 12 GB utilizzati per la Switch 2. Anche la memoria NAND da 256 GB oggi costa di più, con un rincaro dell'8%. L'impatto sul costo complessivo di produzione non è noto ma è chiaro che, in futuro, produrre una Switch 2 costerà di più.
Nintendo dovrebbe avere già margini molto bassi sulla vendita della console e, difficilmente, deciderà di venderla in perdita. In sostanza, un aumento del prezzo di listino nel corso del 2026 sembra probabile. Nello stesso tempo, le offerte per la console (come quelle registrate al Black Friday) potrebbero diventare molto più rare. La situazione andrà monitorata, ma è chiaro che acquistare la Switch 2 potrebbe diventare molto più costoso in futuro.
La strada è sempre e solo una: meno domanda così i prodotti sovrapprezzati se li possono tenere.
