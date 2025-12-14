Aumento di prezzo in arrivo per la Nintendo Switch 2: è tutta colpa delle memorie

Aumento di prezzo in arrivo per la Nintendo Switch 2: è tutta colpa delle memorie

Nintendo potrebbe essere costretta ad aumentare il prezzo della Switch 2 a causa dei rincari dei moduli di memoria che stanno colpendo tutta l'industria tech nel corso degli ultimi mesi

di pubblicata il , alle 12:01 nel canale Videogames
SwitchNintendo
 

C'è anche Nintendo tra le aziende coinvolte dal rincaro dei prezzi delle memorie DRAM e NAND che sta influenzando l'industria in queste settimane. Terminate le scorte, infatti, l'azienda nipponica si troverà a dover fare i conti con prezzo più alti per questi componenti che, inevitabilmente, si tradurranno in un aumento del costo di produzione della Nintendo Switch 2. Il rincaro potrebbe comportare un rialzo del prezzo di listino della console, che da poche settimane è stata aggiornata con tante novità.

Un aumento significativo

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Nintendo deve fare i conti con un aumento del 41% del costo dei moduli di LPDDR5X da 12 GB utilizzati per la Switch 2. Anche la memoria NAND da 256 GB oggi costa di più, con un rincaro dell'8%. L'impatto sul costo complessivo di produzione non è noto ma è chiaro che, in futuro, produrre una Switch 2 costerà di più.

Nintendo dovrebbe avere già margini molto bassi sulla vendita della console e, difficilmente, deciderà di venderla in perdita. In sostanza, un aumento del prezzo di listino nel corso del 2026 sembra probabile. Nello stesso tempo, le offerte per la console (come quelle registrate al Black Friday) potrebbero diventare molto più rare. La situazione andrà monitorata, ma è chiaro che acquistare la Switch 2 potrebbe diventare molto più costoso in futuro.

I migliori sconti su Amazon oggi
-10%

Bosch Set da 34 Pezzi di punte e bit avvitamento in titanio X-Line (per legno, pietra e metallo, accessori trapano)

9.95 8.94 Compra ora
-22%

Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Argento

1149.00 899.00 Compra ora
-22%

HP 250R G9, Computer Portatile Notebook, Intel i5-1334u 10 Core 3.4Ghz, Display 15.6'' FHD, Ram 32GB, SSD 1000GB, Windows 11

569.90 Compra ora
3 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
obogsic14 Dicembre 2025, 12:21 #1
Nintendo non ha mai venduto in perdita né in pari alcun hardware, forse solo in epoche passate con n64 e gamecube nei primissimi periodi dove i margini erano più ristretti, ma a memoria in perdita mai. Con switch 2 il margine sul prezzo che ha è ben più che risicato, testimonianza ne sono le offerte di queste ultime settimane. La verità è che ora chiunque, anche chi fabbrica citofoni, la butta sugli aumenti per alzare il prezzo.
La strada è sempre e solo una: meno domanda così i prodotti sovrapprezzati se li possono tenere.
Hacker2114 Dicembre 2025, 12:40 #2
Non lo desideravo fino ad oggi,di certo un aumento non mi motiverà a cambiare idea,come fu anche per la ps5.
obogsic14 Dicembre 2025, 12:42 #3
io la aspettavo al lancio, ma visti i prezzi e lineup ho preso la prima switch usata e vivo felice

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^