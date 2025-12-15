Ecco l'ennesimo rumor: Half-Life 3 potrebbe arrivare nel 2026 insieme a Steam Machine

I fan di Half-Life sono noti per la loro infinita pazienza, ma una nuova indiscrezione potrebbe finalmente dare una direzione concreta all'attesa per il terzo capitolo della celebre saga Valve. Secondo quanto emerso in una recente puntata del podcast Insider Gaming Weekly, Half-Life 3 sarebbe previsto come titolo di lancio di Steam Machine, con una possibile uscita fissata nella primavera del 2026.

L'informazione arriva da Mike Straw, senior editor di Insider Gaming e uno dei conduttori del podcast, che ha dichiarato di aver ricevuto conferme precise sulla finestra d'uscita, che contemplerebbe oltre alla Steam Machine e al gioco, anche il visore Steam Frame e il nuovo Steam Controller, come parte di un unico lancio coordinato. Straw ha inoltre ribadito con decisione che il gioco esiste realmente, nonostante i numerosi rinvii e le voci contrastanti che si sono susseguite negli anni.

Half-Life 3 torna a far parlare di sé nonostante alcune smentite delle scorse settimane

Tuttavia, non tutto sembra procedere senza intoppi. Uno dei principali ostacoli riguarderebbe il prezzo dell'hardware. L'aumento significativo dei costi della RAM starebbe creando incertezze nella definizione del prezzo finale della Steam Machine, rallentando di conseguenza l'annuncio ufficiale non solo del dispositivo, ma anche dei prodotti collegati, incluso il gioco. Secondo Straw, Valve starebbe ancora valutando la situazione di mercato dei componenti prima di prendere una decisione definitiva.

Queste difficoltà potrebbero spiegare il silenzio dell'azienda, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, nemmeno durante eventi molto attesi come i The Game Awards, dove molti speravano in un teaser o in un annuncio a sorpresa. Nonostante ciò, l'ottimismo non manca, alimentato da segnali indiretti che suggeriscono un rinnovato interesse per la serie.

Tra questi, spicca l'aggiornamento di Half-Life 2 pubblicato in occasione del suo ventesimo anniversario, interpretato da molti come un chiaro segnale di preparazione al ritorno del franchise. Inoltre, precedenti voci avevano già indicato che il presunto Half-Life 3 sarebbe in uno stato di sviluppo avanzato, tanto da risultare giocabile dall'inizio alla fine.