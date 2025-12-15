Star Wars: Fate of the Old Republic uscirà nel 2030? Il debutto è più vicino di quanto si pensi

Casey Hudson ha smentito le voci su un'uscita nel 2030 per Star Wars: Fate of the Old Republic, rassicurando i fan. Il nuovo RPG single-player di Arcanaut Studios sarà un successore spirituale di KOTOR, con una storia inedita, scelte morali profonde e ambizioni tecnologiche moderne

Negli ultimi giorni si è acceso il dibattito attorno a Star Wars: Fate of the Old Republic, il nuovo gioco di ruolo single-player ambientato nell'universo creato da George Lucas svelato ai TGA 2025. Dopo alcune indiscrezioni che ipotizzavano un'uscita non prima del 2030, è intervenuto direttamente Casey Hudson per fare chiarezza e rassicurare i fan più impazienti.

Hudson, veterano dell'industria videoludica e figura chiave dietro titoli storici come Knights of the Old Republic e Mass Effect, è oggi alla guida di Arcanaut Studios, team fondato nel luglio scorso. Proprio la giovane età dello studio aveva alimentato i dubbi sui tempi di sviluppo, rafforzati da commenti secondo cui una data vicina al 2030 sarebbe stata addirittura una previsione ottimistica.

Dont worry about the not till 2030 rumors. Game will be out before then. Im not getting any younger! https://t.co/YKYQFgXOGR Casey Hudson (@CaseyDHudson) December 13, 2025

Attraverso un messaggio sui social, Hudson ha però smentito queste voci con tono ironico ma deciso, affermando che il gioco arriverà prima di quanto si pensi. La battuta sull'età che avanza ha contribuito a rendere il messaggio ancora più diretto: l'attesa non sarà così lunga come temuto.

Ulteriori dettagli su Star Wars: Fate of the Old Republic

Star Wars: Fate of the Old Republic è stato presentato ufficialmente durante i The Game Awards e, fin da subito, ha attirato l'attenzione degli appassionati storici della saga. Il titolo è stato confermato come successore spirituale di KOTOR, pur raccontando una storia completamente nuova e indipendente. L'obiettivo dichiarato è offrire un'esperienza narrativa profonda, in cui le scelte del giocatore influenzano in modo significativo il percorso tra lato chiaro e lato oscuro.

Secondo Hudson, il progetto nasce dallo stesso spirito creativo che animava il team originale di KOTOR, ma con ambizioni aggiornate alle tecnologie e alle aspettative moderne. Ambientato in una galassia sull'orlo di una rinascita, il gioco promette un forte senso di immersione, grande libertà decisionale e una trama costruita appositamente per valorizzare il ruolo del giocatore.

Sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita precisa, il messaggio del direttore creativo sembra voler frenare il pessimismo e riaccendere l'entusiasmo. Per i fan di Star Wars e dei grandi RPG narrativi, Fate of the Old Republic si conferma come uno dei progetti più promettenti all'orizzonte.