ASUS ROG Ally, spuntano due chip Ryzen Z1: una versione base e una Extreme

In attesa di lancio ufficiale, continuano a circolare indiscrezioni su ROG Ally, la console portatile di ASUS che promette di portare il gaming PC anche in mobilità a un livello superiore a quanto visto su Steam Deck grazie all'hardware più evoluto e alla praticità di Windows 11. L'ultima novità riguarda il SoC, il processore della console, noto come Ryzen Z1.

Stando a quanto apparso su piattaforme come Geekbench, esisterebbero due configurazioni di Ryzen Z1: una chiamata per l'appunto Ryzen Z1 e l'altra Z1 Extreme. La composizione del chip è ormai nota, la parte dei core x86 è basata sul progetto Zen 4 di AMD, mentre la grafica integrata su architettura RDNA 3, il tutto prodotto a 4 nanometri.

In base a quanto emerso, Ryzen Z1 mette a disposizione 6 core e 12 thread, mentre Ryzen Z1 Extreme ben 8 core e 16 thread. Il modello Extreme prevede 16 MB di cache L3 e 8 MB di cache L2 e sembra avere clock di 3,3 / 5,1 GHz (base / boost), mentre la GPU dovrebbe avere 768 stream processor grazie al design dual-issue di RDNA 3.



La versione con 6 core ha invece 16 MB di cache L3 e 6 MB di cache L2, con clock leggermente inferiori per i core di 3,2 / 5 GHz. Stranamente la GPU prevede solo 256 core, quindi qualcuno ipotizza che non ci troviamo davanti a un chip che finirà effettivamente nella console ma solo a un prototipo. Staremo a vedere.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, ricordiamo che la console dovrebbe avere 16 GB di memoria LPDDR5 in modalità dual channel, insieme a un SSD M.2 2230 da 512 GB con interfaccia PCIe 4.0. Presente anche uno slot microSD UHS-II per l'espansione dello storage. I giochi saranno riprodotti su un display da 7 pollici Full HD a 120 Hz (500 nit, 16:9, 7 ms di tempo di risposta), mentre la console dovrebbe avere dimensioni di 28 x 11,3 x 3,9 mm e un peso di 608 grammi.

Stando alle anticipazioni di alcuni youtuber che hanno avuto modo di provarla in anteprima, la console dovrebbe garantire il 50% di prestazioni in più rispetto a Steam Deck a 15W e fino al doppio degli fps a 35W. Il prezzo? Si vocifera tra 650 e 700 dollari. L'annuncio ufficiale, stando ad ASUS ROG, dovrebbe arrivare a breve: restate sintonizzati!