ARC Raiders, il prossimo Tech Test partirà il 30 aprile: ecco come partecipare

Embark Studios svela le novità che i giocatori di ARC Raiders troveranno all'interno del Tech Test 2, previsto per il prossimo 30 aprile. Questa volta i partecipanti non saranno solo gli utenti PC, ma anche quelli console provenienti da PS5 e Xbox Series X/S.

Autori di The Finals, i ragazzi di Embark Studios hanno recentemente presentato ARC Raiders, un nuovo extraction shooter caratterizzato da un affascinante setting post-apocalittico. Scegliendo un approccio simile a quello abbracciato da Bungie per il suo Marathon, ARC Raiders propone una formula PvPvE in cui i giocatori dovranno eliminare nemici controllati dall'IA e, al tempo stesso, i membri dei team avversari. Dopo un primo esperimento, Embark invita nuovamente la community a provare il gioco e a fornire il proprio feedback in occasione del prossimo Tech Test.

L'era degli exctraction shooter: al via il Tech Test di ARC Raiders

Le date da cerchiare sul calendario sono 30 aprile , giorno in cui verrà inaugurato il Tech Test 2, e 4 maggio , quando i server verranno chiusi e Embark raccoglierà i pareri degli utenti circa le ultime modifiche apportate dal team di sviluppo. Per l'occasione, la software house svedese ha rilasciato un nuovo trailer che ci riporta nella desolata Rust Belt.

A differenza del primo Tech Test, la nuova fase di prova coinvolgerà, oltre ai giocatori PC, anche quelli console (PlayStation 5 e Xbox Series X|S). Per registrarsi è necessario visitare il sito ufficiale dedicato al gioco (arcraiders.com) o la pagina Steam del titolo.

In merito ai cambiamenti introdotti nell'ultima versione preliminare, i tester troveranno modifiche e miglioramenti generali, una maggiore varietà di nemici ARC, un arsenale più vasto e un sistgema di progressione e crafting revisionato per risultare più profondo e articolato. Inoltre, gli sviluppatori hanno introdotto un'anteprima del prossimo Battle Pass.

"Negli ultimi sei mesi abbiamo lavorato duramente per ampliare l'esperienza di gioco principale, basandoci sul feedback della community" ha dichiarato Aleksander Grøndal, produttore esecutivo di ARC Raiders. "Questa è la nostra occasione per vedere come si comportano queste modifiche su larga scala. Siamo particolarmente ansiosi di raccogliere feedback sulla progressione, sull'esperienza di combattimento, sulle prestazioni multipiattaforma e sul modo in cui l'esperienza risulta ora più ampia e stratificata".