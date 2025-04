Marathon, il nuovo FPS di Bungie si mostra in azione: trailer gameplay, Alpha e data di lancio

Lo scorso weekend si è tenuta la presentazione completa di Marathon, nuovo sparatutto competitivo che rilancia lo storico franchise di Bungie - uno dei primissimi first-person shooter della storia. A differenza del suo predecessore, l'omonimo titolo in uscita quest'anno abbraccia la formula degli extraction shooter, particolarmente apprezzata negli ultimi anni.

Lo showcase trasmesso dagli studi di Bellevue ci ha permesso di dare uno sguardo ravvicinato all'FPS, attraverso il fatidico reveal del gameplay e non solo. C'è stata anche la presentazione di uno spettacolare cortometraggio diretto da Alberto Mielgo, regista premio Oscar noto per i suoi lavori per Love, Death & Robots. Si è poi parlato della data di uscita, del prezzo e molto altro.

Marathon finalmente in azione: dal 23 settembre su PC e console



Di Marathon avevamo visto ancora troppo poco, tra brevissimi teaser in-engine e artwork diffusi online. Questa volta Bungie ha messo 'a nudo' il suo nuovo gioco: possiamo finalmente dare uno sguardo ravvicinato al gameplay, con diverse sequenze tratte da quelle che saranno le tipiche 'estrazioni' dello sparatutto competitivo.

Squadre formate da tre giocatori - i cosiddetti corridori (runner) - affronteranno forze di sicurezza controllate dall'IA e i team controllati dagli altri partecipanti, il tutto all'interno di match che seguono la formula PvPvE. "Dai creatori di Halo e Destiny è in arrivo Marathon, uno sparatutto a squadre con esfiltrazione. Scegli il tuo corridore e perlustra l'ex-colonia di Tau Ceti IV in cerca di ricchezze, potere e risposte ai segreti di Tau Ceti", recita la descrizione del trailer.

I corridori di Marathon sono mercenari dotati di innesti cibernetici e, quindi, di abilità uniche. In questa fase d'annuncio, Bungie ha presentato i primi quattro runner: Locus, Glitch, Blackbird e Void. Bungie ha anticipato l'arrivo di due ulteriori personaggi giocabili, mentre ha confermato - sempre per il momento - la presenza di tre diverse mappe al lancio; è stato già annunciato l'arrivo di una quarta mappa poco dopo il lancio.

Il rilascio del gioco è previsto per il 23 settembre, su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X/S.

Lo spettacolare corto diretto da Alberto Mielgo

Avvicinandosi al termine dello showcase, Bungie ha regalato una piacevole sorpresa agli spettatori: un trailer cinematografico dedicato al mondo di Marathon, che evidenzia la bontà del comparto artistico del first-person shooter. La regia di quello che è a tutti gli effetti un cortometraggio in CGI è stata affidata ad Alberto Mielgo, autore de 'La testimone' e 'Jibaro', due degli episodi più apprezzati della serie animata Love, Death & Robots distribuita da Netflix

Oltre alla regia, Mielgo si è occupato della scrittura del corto. Il filmato è prodotto da Sergio Jiménez con la co-produzione di Bungie. Tra i doppiatori del cortometraggio spicca la voce narrante di Ben Starr, interprete di Clive Rosfield in Final Fantasy XVI, e quella di Elias Toufexis, famoso per il ruolo di Adam Jensen in Deus Ex: Human Revolution e Mankind Divided.

Non sarà un free-to-play, bensì un gioco 'premium'

Smentendo le voci riguardanti l'eventuale distribuzione free-to-play, e anche quelle che parlavano di una vendita a prezzo pieno, Bungie ha confermato che Marathon sarà un titolo 'premium' e che pertanto verrà venduto ai giocatori. Non verrà però venduto a prezzo pieno e, molto più probabilmente, chiederà agli utenti una spesa di circa 40 o 50 euro.

Marathon will be a premium title. Marathon will not be a ‘full-priced’ title.



We’ll announce details this Summer. https://t.co/mbK1vfFLKo — Marathon (@MarathonTheGame) April 12, 2025

Prima del lancio previsto per settembre 2025, Bungie avvierà prossimamente una fase di test per la versione Alpha di Marathon. Per prendere parte alla prova, gli utenti interessati dovranno unirsi al server Discord dedicato al gioco e seguire le istruzioni.