Anthem NEXT non ce l'ha fatta: Bioware e EA hanno cancellato il progetto

Tra i debutti più sfortunati degli ultimi anni troviamo quello di Anthem, action RPG sviluppato da Bioware e pubblicato da Electronic Arts. Al momento del lancio, risalente al 2019, il gioco di ruolo era stato accolto tiepidamente sia dal pubblico che dalla stampa specializzata, la quale aveva criticato, tra le altre cose, l'estrema ripetitività delle missioni e i numerosi difetti tecnici.

Insomma, un gioco da rifare da capo, ma che avrebbe visto la sua "rinascita" con un colossale aggiornamento intitolato Anthem NEXT. Dopo circa due anni, Bioware decide di rinunciare al progetto, preferendo concentrare i propri sforzi sullo sviluppo di Dragon Age e di Mass Effect.

Bioware abbandona Anthem NEXT: focus su Dragon Age 4

La triste notizia è stata diffusa tramite il blog ufficiale di Bioware. In un post firmato da Christian Dailey, Studio Director e responsabile del progetto, il team ha annunciato l'interruzione dei lavori su Anthem NEXT. Senza troppe sorprese, tra le cause principali della cancellazione c'è la pandemia di coronavirus che ha costretto gli sviluppatori a lavorare da casa.

"Il 2020 è stato un anno diverso dagli altri, tuttavia, mentre continuiamo a fare progressi in tutti i nostri progetti, lavorare da casa durante la pandemia ha avuto un impatto sulla nostra produttività e non tutto ciò che avevamo pianificato prima del COVID-19 può essere realizzato senza stressare ulteriormente i nostri team", ha dichiarato Dailey, designer che era stato accolto negli studi di Bioware proprio con il progetto Anthem.

Il responsabile di NEXT si è scusato con la community e ha colto l'occasione per ringraziare i giocatori che in questi mesi hanno fornito il proprio feedback, supportando gli ultimi aggiornamenti rilasciati per l'action RPG. In ogni caso, gli utenti che popolano ancora i server di Anthem potranno continuare a giocare su tutte le piattaforme, come rassicura la stessa Bioware.

Prima del suddetto comunicato, era stato Jason Schreier a diffondere la notizia della cancellazione di Anthem NEXT.

A small team had been working on this new iteration of the multiplayer game since 2019, but they were informed today that they'll be moving to Dragon Age 4. EA held a review of the game's progress earlier this month, as Bloomberg previously reported https://t.co/eQmTq2oEjZ — Jason Schreier (@jasonschreier) February 24, 2021

Il giornalista di Bloomberg è inoltre venuto a conoscenza di un importante cambio di piani in quel di Bioware: il team incaricato dello sviluppo di NEXT passa ora a Dragon Age 4, uno dei grandi giochi - insieme al nuovo capitolo di Mass Effect - in lavorazione presso la software house canadese.