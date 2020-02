Anthem rinascerà: Bioware conferma la revisione completa del gioco

Come ormai ben saprete, il progetto Anthem si è rivelato un disastro. La critica internazionale aveva bocciato diversi aspetti dell'action RPG, come il loot system, reputato poco appagante, e la mole di contenuti, fin troppo scarna per poter intrattenere i giocatori più dediti. A tali difetti si affiancano un gameplay imperfetto e una serie di bug che incorniciano un comparto tecnico non all'altezza delle aspettative.

Da diversi mesi si vocifera di un eventuale rilancio del gioco di Bioware, attraverso un'operazione di restauro che avrebbe dato nuova linfa vitale al titolo sci-fi. Poche ore fa è dunque arrivato l'annuncio ufficiale del team canadese: 'Anthem 2.0' si farà.

Bioware: una squadra lavorerà alla revisione di Anthem

I primi rumor legati alla rinascita di Anthem risalgono allo scorso novembre, quando Jason Schreier di Kotaku ci aveva parlato di un progetto di revisione pianificato da Bioware e dal publisher Electronic Arts. Gli sviluppatori avrebbero realizzato una sorta di Anthem 2.0 - o Anthem Next - sulla falsariga di quanto fatto da Square Enix con Final Fantasy XIV (2010), gioco ritenuto fallimentare e che tuttavia è riuscito a rigermogliare con l'apprezzato A Realm Reborn (2013).

Nella giornata di ieri, Casey Hudson ha confermato le indiscrezioni diffuse negli ultimi mesi. Sul blog ufficiale di Bioware, il General Manager ha speso qualche parola in merito alla community di giocatori che ha continuato a dare fiducia ad Anthem e al suo team di sviluppo. Cosa più importante, Hudson ha dichiarato che un nuovo team lavorerà a una revisione del gioco, rielaborando le principali meccaniche di gioco e il sistema di progressione.

"Nel corso dell'ultimo anno, il team ha lavorato duramente per migliorare la stabilità, le performance e la qualità generale offrendo tre stagioni di nuovi contenuti e feature. Abbiamo anche ascoltato il vostro feedback, secondo cui Anthem necessita di un'esperienza di loot più soddisfacente, una migliore progressione a lungo termine e un endgame più appagante. Dunque riconosciamo che c'è ancora molto lavoro da fare per mettere in luce il pieno potenziale dell'esperienza e ciò richiederà una reinvenzione più sostanziale di un aggiornamento o di un'espansione".

Nel suo post, Hudson ha quindi aggiunto: "Nei prossimi mesi ci concentreremo su una più completa riprogettazione dell'esperienza, lavorando al fine di reinventare il core gameplay con obiettivi chiari, sfide motivanti e una progressione con ricompense significative [...] E per farlo correttamente faremo qualcosa che vorremmo aver fatto di più la prima volta: offrire al team il tempo di testare e iterare, concentrandosi prima sul gameplay".

Il capoccia di Bioware ha specificato che la software house continuerà a supportare l'attuale versione di Anthem con nuovi eventi e contenuti.