AMD FSR 3: tre nuovi giochi per un totale di 36 produzioni supportate, c'è anche The Last of Us Parte I

Frank Azor, Chief Architect of Gaming Solution & Marketing di AMD, ha annunciato che tre nuovi titoli supportano AMD FSR 3 per un totale di 36 giochi tra quelli che già supportano la tecnologia e quelli confermati. Le new entry sono The Last of Us Parte I, Robocop: Rogue City e Remnant II.

Over 35 more FSR 3 titles are in development to add to the 12 already released! Integration is ramping quickly. https://t.co/QT3SVvZeKz pic.twitter.com/pqCiZ0q9dn — Frank Azor (@AzorFrank) February 13, 2024

Si tratta di un aggiornamento particolarmente interessante per il titolo di Sony che non riceveva update dallo scorso agosto. Lanciato a marzo 2023, The Last of Us Parte I è stato uno dei porting da PlayStation più criticati a causa delle prestazioni che, come abbiamo indicato anche nella nostra recensione, non hanno brillato (non solo sul fronte tecnico).

FSR 3 consente di sfruttare la generazione dei frame o, più precisamente, AMD Fluid Motion Frames (AFMF), una funzione che, come abbiamo potuto appurare con Starfield, riesce anche ad arrivare oltre il raddoppio quando si parla di fps. In sintesi, rappresenta una vera e propria manna per i giochi single player come The Last of Us Parte I dove l'hardware più datato stenta a garantire un frame rate godibile.

Con queste nuove aggiunte, i giochi che già dispongono di FSR 3 diventano 19, a cui se ne aggiungono 18 confermati per i quali però non abbiamo ancora una data certa su quando la tecnologia di upscaling verrà introdotta. Tra questi vi è uno dei titoli più apprezzati dai giocatori: Cyberpunk 2077.

Di seguito vi riportiamo tutti i giochi che supportano o supporteranno la FSR 3 di AMD.

Già disponibile in:

Forspoken

Immortals of Aveum

Avatars: Frontiers of Pandora

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

MotorCubs RC

Call of Duty: Modern Warfare III

Call of Duty: Warzone

Farming Simulator 22

The Talos Principle 2

Estencel

Mortal Online 2

Like a Dragon: Infinite Wealth

Starship Trooper: Extermination

Hellish Quart

Starfield

Sons of the Forest

Robocop: Rogue City

Remnant II

The Last of Us Parte I

Supporto confermato per: