Amazon Prime Gaming: ecco i 5 giochi gratis di febbraio, tra questi Stellaris

Stellaris, As Far As The Eye, Ashwalkers: A Survival Journey, Double Kick Heroes e Golazo Soccer League sono i giochi gratuiti che gli abbonati ad Amazon Prime Gaming riceveranno a partire da martedì 1 febbraio. Prime Gaming include un'iscrizione gratuita ad un canale Twitch, add-on gratuiti per alcuni giochi, 5 giochi per PC gratuiti ogni mese e altri benefit ancora.

Dei giochi gratuiti messi a disposizione a febbraio è interessante soprattutto Stellaris. Si tratta di un gioco di gestione spaziale sviluppato da Paradox e uscito nel 2016, ma ancora oggi supportato e costantemente aggiornato dalla sua software house. Il giocatore è chiamato a creare un impero galattico espandendosi nella galassia, interagendo con altre specie e migliorando la propria flotta di navi spaziali.

In Stellaris i giocatori lasciano il proprio pianeta natale per esplorare le profondità dello Spazio. Durante questo viaggio capiterà di entrare in contatto con specie aliene, si dovranno assumere scelte complesse e intrattenere rapporti diplomatici con le altre razze. Sia i sistemi stellari che le specie vengono prodotte attraverso criteri procedurali, pertanto ogni partita presenta delle caratteristiche peculiari.

Stellaris è un titolo molto variegato, con tantissime opzioni di gioco e variabili che sono state introdotte dagli sviluppatori nel corso di questi anni.