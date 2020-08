Amazon cambia nome a Twitch Prime: benvenuto Prime Gaming

Amazon ha cambiato il nome di Twitch Prime in Prime Gaming in modo enfatizzare che si tratta di servizio a disposizione degli abbonati Amazon Prime e per uniformare l'offerta rispetto ad altri servizi come Prime Video o Music. Dopo aver acquisito Twitch nel 2014 per 1 miliardo di dollari, questo è un primo atto da parte di Amazon su un brand legato a Twitch.

Andando sul sito dedicato si può leggere un disclaimer in cui Amazon afferma: "Nuovo nome. Con gli stessi grandi vantaggi. Prime Gaming continua a includere un'iscrizione gratuita ad un canale Twitch, tonnellate di bottino gratuito nei tuoi giochi preferiti, oltre 5 giochi per PC gratuiti ogni mese e altro ancora con il tuo abbonamento ad Amazon Prime".

Sostanzialmente non cambia nulla quindi, l'offerta del servizio rimane per invariata e permette di abbonarsi gratuitamente una volta al mese al canale di uno streamer, di ottenere contenuti in-game e giochi gratis. Il cambio di brand va tuttavia a sottolineare l'impegno di Amazon verso il mondo dei videogiochi, anche se l'azienda non sta effettivamente vivendo un periodo felicissimo in tal senso se pensiamo al passo falso di Crucible o ad altri progetti rimandati, come l'MMO open world "New World" slittato dal 25 agosto alla primavera 2021.

Amazon starebbe anche lavorando a un servizio di cloud gaming chiamato Project Tempo, di cui però probabilmente sentiremo parlare solo nel 2021 a causa dei ritardi maturati in seguito alla pandemia di COVID-19.