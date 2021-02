Amazon continuerà a sviluppare videogiochi: "la chiave del successo è tenere duro"

Qualche giorno fa abbiamo riportato un articolo di Bloomberg in cui viene analizzato il caso Amazon Game Studios, divisione del colosso e-commerce dedicata alla produzione di videogiochi. Alcuni dipendenti, ex e attuali, hanno dunque parlato delle principali problematiche che hanno portato alla cancellazione di numerosi progetti e al fallimento di quelli andati in porto.

In quel di Amazon c'è però stato un importante cambio strategico: Jeff Bezos cederà la carica di CEO al collega Andy Jassy, attualmente al vertice di AWS. Il futuro amministratore delegato, tuttavia, si è già espresso in merito al futuro della divisione gaming dell'azienda.

Andy Jassy, CEO di Amazon: "A volte il successo richiede tempo"

È appena trapelata in rete una mail di Andy Jassy indirizzata ad alcuni dipendenti di Amazon - mail che, curiosamente, precede di un giorno la nomina del nuovo CEO della compagnia.

Nel messaggio, Jassy esprime il suo sostegno a Mike Frazzini, ex vice-presidente di Amazon Game Studios implicitamente accusato nel report di Bloomberg della cattiva gestione degli studi di sviluppo. "Alcuni business decollano nel primo anno, mentre altri richiedono molti anni", ha dichiarato Andy Jassy. "Anche se non abbiamo ancora avuto un successo consistente in AGS, credo che lo otterremo se teniamo duro".

La mail di Jassy arriva con un tempismo a dir poco interessante, viste le ultime notizie. Lo scorso martedì, 2 febbraio, Google ha annunciato la chiusura dei suoi studi di sviluppo interni, quelli guidati da Jade Raymond nella produzione di nuovi giochi per Stadia.

A differenza del colosso di Mountain View, Amazon non rinuncerà allo sviluppo di videogiochi, come ribadisce lo stesso Jassy in un'altra dichiarazione: "Avere successo subito è ovviamente meno stressante, ma quando ci vuole tempo, spesso è più soddisfacente. Credo che questa squadra ci arriverà se resteremo concentrati su ciò che conta di più".

Parole che celano speranza, ma anche una forte convinzione. Vedremo quali saranno i piani del nuovo capo di Amazon, non solo per quanto riguarda i suoi Game Studios.