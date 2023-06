Alan Wake 2 senza parlato in italiano (mentre il primo venne interamente localizzato)

Alan Wake 2 è stato rivelato nella sua componente di gameplay allo scorso PlayStation Showcase quando ha meravigliato tutti con uno spettacolare trailer. Tuttavia, alcune notizie arrivate dopo la presentazione hanno in qualche modo ridimensionato il progetto: prima abbiamo appreso che non è prevista la tradizionale versione nel formato scatolato, visto che il gioco sarà disponibile solo tramite download, mentre ora arriva una doccia fredda per i giocatori italiani. Alan Wake 2, infatti, non verrà doppiato in italiano.

Lo si apprende dalle FAQ ufficiali che indicano chiaramente come le uniche versioni con parlato localizzato saranno quelle in inglese, francese, tedesco, spagnolo iberico e giapponese. Italiano, spagnolo latino americano, portoghese brasiliano, polacco, russo, coreano, cinese semplificato, cinese tradizionale e ucraino, invece, saranno disponibili solo con sottotitoli.

Non si conoscono le ragioni che spingono Remedy Entertainment e il produttore del gioco, Epic Games, a prendere questa decisione. Con la transizione però dallo scatolato al digitale, il quale veicola ormai la quasi totalità delle vendite nel mondo dei videogiochi, gli introiti nelle varie nazioni vengono incanalati verso le risorse internazionali dei rispettivi produttori. Questo si traduce in sempre minori investimenti localizzati e in tutta un'altra serie di conseguenze (si veda la recente chiusura di Ubisoft Italia).

"Per prima cosa, un gran numero di persone è passato solo al digitale. Puoi acquistare una Sony PlayStation 5 senza un'unità disco e anche Xbox Series S di Microsoft è una console solo digitale. Non è, quindi, raro che vengano pubblicati giochi moderni solo in formato digitale. In secondo luogo, non rilasciare un disco aiuta a mantenere il prezzo del gioco a $ 59,99 / € 59,99 e la versione per PC a $ 49,99 / € 49,99. Infine, non volevamo spedire un prodotto su disco e contemporaneamente richiedere il download del gioco: non sarebbe stata un'ottima esperienza" ha spiegato così Remedy l'assenza della versione fisica di Alan Wake 2.

In Alan Wake 2, Saga Anderson, un’investigatrice dell’FBI con la reputazione di risolvere casi impossibili, arriva a Bright Falls per indagare su una serie di omicidi rituali. Nel frattempo, Alan Wake, uno scrittore intrappolato in una prigione infernale oltre i confini del nostro mondo, scrive una storia per plasmare la realtà nel disperato tentativo di fuggire.

Alan Wake 2 sarà disponibile per PC su Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X|S dal prossimo 17 ottobre 2023.