Chiusura Ubisoft Italia: nessuna conseguenza per lo studio di Mario + Rabbids

La rivisitazione delle risorse investite in Italia da parte di Ubisoft riguarda gli uffici che si occupano di marketing e pubbliche relazioni e non lo studio di sviluppo Ubisoft Milano, come originariamente riportato da alcune fonti di informazione. Parliamo di un team che negli ultimi anni ha prodotto titoli che hanno riscosso successo su scala internazionale, ovvero Mario + Rabbids Kingdom Battle e Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Si tratta, infatti, di due realtà completamente diverse. Ubisoft Italia si compone di un totale di 14 impiegati, le cui posizioni di lavoro sarebbero ora a rischio secondo quanto riporta Wired. Ubisoft Milano, invece, è una realtà ben più consistente, con 130 dipendenti tra cui programmatori, artisti e altre professionalità inerenti lo sviluppo di videogiochi.

Ubisoft Milano continua a rappresentare una risorsa di inestimabile valore per la casa madre Ubisoft, dopo aver contribuito alla realizzazione di alcuni titoli che hanno segnato la storia dei videogiochi come Beyond Good & Evil, Tom Clancy's Rainbow Six 3: Raven Shield, così come capitoli delle saghe di Splinter Cell, Assassin's Creed, Ghost Recon, Rayman e Just Dance.

Abbiamo contattato alcuni esponenti di Ubisoft Milano e ci hanno confermato che i tagli riguardano esclusivamente gli uffici di Ubisoft Italia.