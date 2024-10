Alan Wake 2: come girerà su PlayStation 5 Pro

Remedy ha spiegato nel dettaglio cosa comporterà l'etichetta PS5 Pro Enhanced per Alan Wake 2. Ne beneficiano i giochi in grado di sfruttare l'hardware rinnovato della nuova console di Sony

Quando PS5 Pro è stata annunciata il mese scorso, Sony ha rivelato che diversi giochi godranno di un'etichetta "enhanced". Questa etichetta significa che un gioco sarà in grado di sfruttare appieno le funzionalità hardware della console, come il ray tracing avanzato e una GPU che consente un rendering fino al 45% più veloce. I giochi interessati riceveranno un aggiornamento software gratuito, al fine di abilitare la corrispondente versione PS5 Pro Enhanced.

Alan Wake 2 sarà uno di questi giochi e il produttore finlandese Remedy ha spiegato come le modalità Qualità e Prestazioni del gioco cambieranno quando verrà eseguito su PlayStation 5 Pro. La modalità Qualità vedrà 30 fotogrammi al secondo con ray tracing (che non è disponibile sul modello base di PS5) e una risoluzione di output di 4K. Ciò consentirà riflessi ray tracing su superfici opache e trasparenti.

La modalità Performance, invece, non avrà ray tracing, ma vanterà 60 frame al secondo e, ancora una volta, una risoluzione di output di 4K. Riproporrà approssimativamente le stesse impostazioni di rendering e la stessa qualità dell'immagine della modalità Qualità della PS5 di base. La miglioria più evidente rispetto alla precedente console Sony, quindi, sarà relativa alla maggiore risoluzione a cui le immagini verranno renderizzate, mentre la stabilità complessiva dell'immagine, la nebbia, l'illuminazione volumetrica e la precisione delle ombre saranno tutte migliorate.

Remedy afferma che poiché Alan Wake 2 è così "incredibilmente dettagliato e ricco" visivamente, si è trattato di "un adattamento difficile per il ray tracing, soprattutto rispetto al nostro gioco precedente, Control". Ma lo studio ha voluto raccogliere la sfida e l'hardware migliorato fornito da PS5 Pro ha fatto la differenza, come si può leggere qui.

"Con gli effetti di ray tracing, i dettagli del mondo in Alan Wake 2 possono essere osservati in modo ancora più accurato, mentre l'immagine è più stabile in situazioni di illuminazione complesse", scrive il team. "Abbiamo sempre voluto portare immagini all'avanguardia nei nostri giochi, ma tutto è sempre un gioco di equilibrio tra frame rate, qualità visiva, vincoli tecnici e hardware, risorse di sviluppo e ciò che desideriamo ottenere artisticamente con il gioco".

"Ogni raggio deve essere tracciato e ombreggiato. A causa della natura del ray tracing, più raggi devono essere tracciati per ottenere immagini prive di rumore. Sfortunatamente, tracciare e ombreggiare più raggi per pixel è ancora generalmente troppo costoso. Dobbiamo essere in grado di lavorare con immagini rumorose create a partire da un numero basso di raggi, il che significa che dobbiamo rimuovere il rumore tramite de-noising".

"In un gioco come Alan Wake 2, le sue complesse interazioni luce-materiale e gli ambienti ricchi possono rendere il tracciamento, l'ombreggiatura e la denoising anche di un singolo effetto di ray tracing troppo costosi per giustificare il costo a seconda dell'hardware."

Ricordiamo che Alan Wake 2 è basato sul motore grafico proprietario di Remedy Entertainment, Northlight. Oltre alla versione di Alan Wake 2 per PS5 Pro, Remedy rilascia oggi la seconda espansione dello stesso Alan Wake 2, nota come The Lake House. Questa si incentrerà su un nuovo personaggio giocabile e nuovi nemici.