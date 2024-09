Alan Wake 2 The Lake House, l'ultima espansione arriverà a ottobre: collegamenti con Control

Durante lo State of Play di ieri, Sony ha mostrato un nuovo (e breve) trailer dell'ultima espansione di Alan Wake 2: The Lake House. Il DLC sarà disponibile da ottobre, anche se manca ancora una data esatta.

La nuova espansione calerà i giocatori nei panni di Kiran Estevez, un agente del Federal Bureau of Control (FBC), citata per la prima volta in Control. Con tutta probabilità le vicende si ricollegheranno proprio all'acclamato gioco di Remedy in quello che la software house chiama "Remedy Connected Universe".

"Ci auguriamo che dal filmato qui sopra sia chiaro che questo è un ritorno alla forma originale di Alan Wake 2 in termini di toni. Non troverete la leggerezza che la prima espansione per Alan Wake 2, Night Spring, ha offerto. Abbiamo costruito The Lake House per essere un'esperienza horror agghiacciante" ha scritto Remedy sul suo sito.

In effetti, il filmato mostra un'atmosfera decisamente più cupa e inquietante rispetto all'espansione precedente. Certo, in meno di un minuto Remedy ha rivelato davvero poco, se non una distesa di corpi martoriati all'interno del centro di ricerca dove si è verificato un terribile incidente sul quale Estevez dovrà indagare.

Al momento, insomma, le informazioni sul nuovo DLC sono davvero poche, ma Remedy suggerisce di rimanere sintonizzati sui canali social dello studio poiché ulteriori informazioni dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Nel frattempo, vi ricordiamo che la seconda espansione è inclusa con le edizioni Digital Deluxe del titolo così come nella Deluxe e Collector's Edition fisiche in uscita.