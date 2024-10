Xbox Series S al prezzo record di 236: ecco qual è la console da gioco più conveniente ora su Amazon

Attenzione a questo prezzo , perché abbassa - e di molto - il precedente minimo storico di Xbox Series S, che non è mai scesa sotto il prezzo di 264 euro finora.

Xbox Series S è un'alternativa più economica per giocare a risoluzione inferiore e con uno spazio di archiviazione minore, ideale per chi ha un budget ridotto o non dispone di un televisore 4K. Series S ha una CPU leggermente meno performante, ma le principali differenze riguardano la GPU, che è in configurazione da 20 unità di calcolo contro le 52 dell'architettura di Series X. Inoltre, dispone di un'unità SSD da 512 GB.

La Series S punta a una risoluzione più bassa, generalmente 1440p o anche 1080p, mantenendo però frame rate elevati per un gameplay comunque molto fluido. Una delle sue differenze principali è che non ha un lettore ottico: è una console completamente digitale, quindi è perfetta per chi non ha interesse ad acquistare giochi fisici e preferisce scaricare tutto online. Inoltre, le sue dimensioni ridotte e il design più discreto la rendono una scelta ideale per chi ha poco spazio o vuole qualcosa di meno ingombrante nel proprio salotto.