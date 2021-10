Age of Empires IV: c'è una Min Spec Mode per poter giocare su qualsiasi PC

Age of Empires IV è il nuovo attesissimo RTS di Microsoft Studios e di Relic Entertainment, il cui rilascio è programmato per la giornata di giovedì 28 ottobre. Dopo che l'NDA alle recensioni è scaduto nella giornata di ieri, il nuovo titolo è stato insignito di una serie di valutazioni molto alte e al momento attuale vanta una media di 83/100 su Metacritic.

Age of Empires IV: i giocatori competitivi usano la Min Spec Mode

Nonostante Relic abbia adattato le vecchie meccaniche di gioco alla sua tecnologia grafica di nuova generazione, Age of Empires IV potrà scalare considerevolmente. La cosiddetta Min Spec Mode, infatti, abiliterà un renderer apposito per far girare il gioco anche con i PC portatili meno performanti e con GPU integrata. Se viene rivelato un hardware di questo tipo, la Min Spec Mode viene attivata automaticamente al primo avvio del gioco e può comunque essere attivata in qualsiasi momento tramite il menù delle impostazioni di gioco.

Durante le fasi dello sviluppo, il team ha scoperto che un numero significativo dei membri della community di Age of Empires gioca ancora su laptop o PC desktop con hardware non aggiornato e con GPU discreta o integrata, ovvero che condivide la memoria con il processore. Poiché Relic voleva raggiungere la più ampia base di giocatori possibile e gli appassionati dei vecchi AoE, ha deciso di prendere in considerazione sia le configurazioni con GPU con RAM propria che quelle con GPU che utilizzano la RAM di sistema. Sono stati quindi sviluppati due motori di renderer distinti.

Per i sistemi con GPU integrata si abilita dunque un renderer specifico con la Min Spec Mode. Un supporto che sembra quasi una risposta alla mancata compatibilità di Diablo II Resurrected con le schede video integrate. La Min Spec Mode si è rivelata più difficile da sviluppare, come viene raccontato sul sito di Xbox, perché vi è un maggiore numero di variabili da prendere in considerazione riguardo alle modalità con cui la memoria viene utilizzata. In particolare, gli sviluppatori si sono dovuti assicurare che la GPU non provocasse crash di sistema "invadendo" la memoria che poteva essere richiesta per altri scopi.

Clicca per ingrandire

"Il renderer per le specifiche basse è equivalente a quello che avremmo creato per una Xbox 360" ha detto Joel Pritchett, direttore tecnico di AoE IV. "Sapevamo come farlo, ma avevamo bisogno di tempo per poterlo fare bene. La parte artistica, d'altra parte, ha comportato diverse sfide, come ad esempio la rielaborazione di quasi tutti gli asset".

Pritchett lavora per World's Edge, uno studio creato da Microsoft nel 2019 per focalizzarsi proprio su Age of Empires. Formato da alcuni veterani che lavorarono alle versioni originali della serie, World's Edge si è occupato specificamente di garantire la fedeltà rispetto alla lunga tradizione di Age of Empires. Si consideri che da 16 anni non viene rilasciato un capitolo della serie principale (Age of Empires III, 2005), mentre il primo AoE in assoluto risale a 24 anni fa.

Dato che la Min Spec Mode è stata progettata per laptop e desktop che utilizzano GPU integrate, gli sviluppatori si sono assicurati che i fan possano giocare alla campagna con texture a risoluzione più bassa, meno effetti di distruzione, illuminazione più semplice, limitando il numero dei giocatori per le battaglie multiplayer e l'incidenza degli effetti visivi speciali.

Naturalmente alle impostazioni più alte, la grafica di AoE IV è notevolmente più particolareggiata e più spettacolare, supportando anche la risoluzione 4K. "Vale la pena notare che alcuni dei nostri tester competitivi hanno preferito il renderer con specifiche basse perché è visivamente più chiaro e si ottiene un frame rate migliore", ha tuttavia affermato Pritchett. "Quindi, è opportuno provare diverse impostazioni prima di decidere con quale giocare".

"Con il lancio dal primo giorno su Game Pass per PC, volevamo garantire un ampio supporto hardware per consentire ai nuovi utenti di godersi AoE IV. Abbiamo pensato sia ai giocatori esistenti che a quelli nuovi", ha affermato Michael Mann, produttore esecutivo di AoE IV. "Non solo in termini di supporto ai vecchi computer, ma con funzionalità di gioco come il tutorial e le missioni Arte della Guerra" (che insegnano i rudimenti del gioco ndr).

"Quando lanceremo il gioco andremo meticolosamente alla ricerca di qualsiasi tipo di feedback. Abbiamo anche il nostro team di assistenza clienti in standby per aiutare ogni giocatore a fornirgli tutto il supporto di cui potrebbe aver bisogno per essere operativo", chiosa Mann.

Per tutti i dettagli sull'atteso ritorno di uno degli strategici che hanno fatto la storia del genere non perdete la nostra recensione di Age of Empires IV.