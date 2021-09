Diablo II Resurrected non funziona con le schede video integrate?

Diablo II Resurrected è disponibile dalla giornata di giovedì ed è riuscito nel suo scopo principale: fare appassionare nuovamente la community dei giocatori alla storica serie di action rpg di Blizzard. Diablo II Resurrected, infatti, è così tanto fedele al gioco originale che è possibile attivare e disattivare la grafica moderna senza interrompere la partita.

Evidentemente questo non è altrettanto vero per i requisiti hardware. Se da una parte non sono poi così tanto più esosi del Diablo II del 2000, escludono alcuni sistemi dalla rosa dei PC compatibili con il gioco. Come noto da tempo, infatti, Diablo II Resurrected non gira sui Mac, mentre la novità dell'ultima ora è che sembra non funzionare neanche su quei portatili dotati di scheda video integrata Intel.

A dire il vero anche questo era stato anticipato da alcuni giocatori in fase di beta test, ma c'era la speranza che le cose potessero cambiare con la versione definitiva di Diablo II Resurrected rilasciata nella scorsa settimana. Su alcuni portatili, infatti, il gioco va in crash non appena si clicca sul pulsante "Play" per lanciare l'eseguibile.

Sembra che non ci siano imprevisti con le GPU per i portatili di AMD e NVIDIA e che il problema sia confinato alle GPU integrate Intel Iris, anche di ultima generazione. Per quanto riguarda i requisiti hardware ufficiali si parla di Nvidia GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7850 come GPU minima. Si tratta di schede video per sistemi desktop, mentre non ci sono dettagli per quanto riguarda i portatili. Quanto a potenza di calcolo, sono superiori rispetto alla migliore Intel Iris Xe integrata, ma non in maniera così marcata.

Quindi, non si tratta tanto di un problema di prestazioni, quanto proprio di un problema che impedisce al gioco anche di partire, indipendentemente dal fatto che poi possa girare in modo più o meno fluido. A questi problemi si somma la mancanza di comunicazione da parte di Blizzard: come abbiamo visto, il tema è noto fin dal beta test ma non è ancora arrivata una risposta ufficiale in merito.

Diablo II Resurrected: requisiti hardware ufficiali

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350

GPU: Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850

Memoria: 8 GB RAM

Spazio: 30 GB di spazio disponibile

Risoluzione minima dello schermo: 1280x720

Requisiti consigliati

CPU: Intel® Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 2600

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT

Memoria: 8 GB RAM

Ricordiamo, comunque, che Diablo II Resurrected, oltre che su Windows 10 PC, è disponibile nei formati Xbox, PlayStation e Switch. E voi? Lo avete comprato e avete provato a farlo girare su un portatile? Se si, diteci se vi gira correttamente.