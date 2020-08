Age of Empires III: Definitive Edition arriva a ottobre con importanti miglioramenti

Dopo che i primi due capitoli della storica serie di strategici in tempo reale hanno avuto la loro Definitive Edition adesso è la volta di Age of Empires III a debuttare per i formati di nuova generazione. Arriverà infatti su Microsoft Store, Steam e Xbox Game Pass il prossimo 15 ottobre, con importanti miglioramenti rispetto alla versione originale.

Si parla di nuovi elementi poligonali, di un'interfaccia utente rivista, del supporto alla risoluzione 4K e di una colonna sonora completamente rimasterizzata. Ma non solo, oltre ai contenuti del gioco originale e delle sue due espansioni, ci saranno Svedesi e Inca come fazioni giocabili, così come le Battaglie storiche e le sfide di tipo L'arte della guerra, oltre che nuove modalità di gioco. Si parla anche di modalità multigiocatore online aggiornata con gioco cross-network.

Age of Empires III: Definitive Edition può essere adesso prenotato su Microsoft Store e su Steam a 19,99 €. Gli abbonati al servizio Xbox Game Pass per PC, come al solito, potranno iniziare a giocare dal day one senza costi aggiuntivi. Inoltre, Microsoft offre uno sconto del 25% per gli utenti di Steam e di Microsoft Store che hanno già acquistato la Age of Empires III: Complete Collection. Mentre, chi volesse dare un contributo allo sviluppo e fornire il proprio feedback lo può fare tramite il programma Insider.

Il ritorno dei tre capitoli classici di Age of Empires si iscrive ovviamente all'interno delle iniziative promozionali per Age of Empires IV, il primo nuovo capitolo della serie principale da diversi anni a questa parte, adesso in sviluppo presso Relic Entertainment.