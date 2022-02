Adesso si può connettere l'account PlayStation Network a Discord

Discord annuncia che è adesso possibile collegare il proprio software agli account PlayStation Network per PlayStation 4 e PlayStation 5. Non tutti gli utenti, tuttavia, disporranno sin da subito della nuova funzionalità, che verrà rilasciata su base graduale.

Come connettere l'account PlayStation Network in Discord

Una volta che l'utente avrà collegato gli account Discord e PlayStation Network, fra le attività di Discord verrà mostrato il gioco che si sta giocando su PlayStation 4 o PlayStation 5. Inoltre, si potrà mostrare il proprio PlayStation ID, in modo da poter essere individuati più facilmente da altri utenti PlayStation ed essere aggiunti fra gli amici.

Per connettere i due account, basta recarsi in Discord nella sezione "Impostazioni Utente" e poi su "Collegamenti". Se l'icona PlayStation non è ancora disponibile, occorre attendere qualche giorno.

Discord e PlayStation annunciarono il loro rapporto di collaborazione nel mese di maggio dello scorso anno, con Sony che anticipava Microsoft in questa importante collaborazione con il sistema di comunicazione ormai preferito dai giocatori. Non è l'unica novità importante legata al mondo Sony e al supporto della community dei giocatori: è infatti fresco l'annuncio dell'acquisizione di Bungie per 3,6 miliardi di dollari.