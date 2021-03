Activision licenzia causa COVID, ma il CEO intasca nuovi bonus

L'incubo dei dipendenti di Activision sembra non avere fine. Lo scorso martedì il publisher statunitense - tra i più grandi dell'industria dei videogiochi - ha annunciato il licenziamento di 50 persone provenienti dalle divisioni dedicate all'organizzazione di eventi dal vivo e, in particolare, delle competizioni eSport. Una notizia terribile per dozzine di dipendenti, mentre qualcun altro sta festeggiando l'arrivo di un generoso bonus...

Activision: 50 persone senza lavoro, una gift card nella buonuscita

La nuova ondata di licenziamenti vede tra le principali cause la pandemia di Coronavirus che ha ostacolato la pianificazione dei suddetti eventi. Per Activision era giunto il momento di ristrutturare la propria organizzazione, spostando in secondo piano i lavori indirizzati al settore eSport con l'evidente fine di focalizzarsi sulle proprietà intellettuali più redditizie - Call of Duty, in primis.

"I giocatori scelgono sempre di più di connettersi ai nostri giochi digitalmente e il nostro team eSports [...] ha dovuto adattare la propria attività a causa dell'impatto che la pandemia ha avuto sugli eventi dal vivo". Così un portavoce di Activision ha commentato l'ultima operazione della società ai microfoni di Bloomberg. La testata ci fa inoltre sapere che i dipendenti licenziati riceveranno tre mesi di liquidazione e benefici sanitari per i prossimi 12 mesi.

Oltre al danno, la beffa. A quanto pare la buonuscita riservata ai 50 impiegati include anche una gift card per Battle.net dal valore di 200 dollari, da spendere nel client PC di Activision Blizzard - un dettaglio che, a dirla tutta, ci ha lasciato alquanto basiti.

Tra le persone coinvolte nella "ristrutturazione" di Activision ci sono anche alcuni membri di King, sviluppatore della serie Candy Crush.

A commentare la vicenda è intervenuto anche Tony Petitti, presidente della divisione Sport e intrattenimento di Activision Blizzard, che ha anche approfondito la questione legata agli eventi eSport: "L'anno scorso abbiamo imparato molto in termini di come strutturare le leghe (Overwatch League e Call of Duty League) per il gioco online [...]". Per Petitti, dunque, i recenti tagli rappresentano una reazione alla necessità (di Activision) di organizzare al meglio i propri eventi sportivi e di soddisfare i team coinvolti e gli stessi fan.

Il CEO Bobby Kotick, intanto, riceve un bonus multimilionario

Mentre i dipendenti appena licenziati liberano le proprie scrivanie, l'amministratore delegato di Activision Blizzard si prepara a ricevere un importante bonus.

Bobby Kotick - CEO di Activision dal 1991 e di Activision Blizzard dal 2008 - riceve abitualmente dei bonus azionari in base al rendimento della sua azienda. In seguito agli eccellenti risultati ottenuti dal produttore di videogiochi, in particolar modo nell'ultimo anno, il boss del colosso californiano intascherà un pagamento totale di quasi 200 milioni di dollari.

Secondo il CtW Investment Group, il più recente bonus che arricchirà Kotick è strettamente legato all'impennata azionaria che Activision ha registrato nel periodo della pandemia. Con l'avvento del COVID-19 milioni di persone si sono rivolte ai videogiochi per distrarsi, giocando a titoli come Call of Duty: Modern Warfare e World of Warcraft. A marzo 2020, un'azione di Activision Blizzard valeva 56 dollari: qualche settimana dopo - con l'inizio della pandemia - il valore azionario ha toccato un picco di 100 dollari, per poi stabilizzarsi intorno ai 92 dollari.

Criticando la politica di Activision Blizzard, Michael Varner del CtW Investment Group ha commentato: "L'aumento del prezzo delle azioni di Activision è in qualche modo lodevole, come abbiamo dichiarato l'anno scorso e come continuiamo a sostenere, ma questo singolo risultato non giustifica un compenso così sostanziale per il CEO".