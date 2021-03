20 giochi Bethesda da domani su Xbox Game Pass: ecco la lista completa

Dopo aver dato il benvenuto a Bethesda nella famiglia Xbox, Microsoft è passata all'azione annunciando che 20 tra i titoli più premiati e iconici di Bethesda, tra cui Dishonored, Doom, The Elder Scrolls, Fallout e Wolfenstein, saranno disponibili all'interno dell'abbonamento Xbox Game Pass a partire da domani 12 marzo. In più, 16 di questi titoli saranno accessibili sia su PC, sia su console o su dispositivi mobile attraverso il cloud per tutti gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate.

La lista completa dei giochi la trovate di seguito, e Microsoft anticipa che alcuni di questi titoli beneficeranno di FPS Boost on Xbox Series X|S, ma i dettagli saranno diffusi successivamente:

Dishonored Definitive Edition (Console, PC, Cloud)

Dishonored 2 (Console, PC, Cloud)

DOOM (1993) (Console, PC, Cloud)

DOOM II (Console, PC, Cloud)

DOOM 3 (Console, PC, Cloud)

DOOM 64 (Console, PC, Cloud)

DOOM Eternal (Console, PC, Cloud)

The Elder Scrolls III: Morrowind (Console, PC)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Console, PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Console, PC, Cloud)

The Elder Scrolls Online (Cloud, Console)

The Evil Within (Console, PC, Cloud)

Fallout 4 (Console, PC, Cloud)

Fallout 76 (Console, PC, Cloud)

Fallout: New Vegas (Console)

Prey (Console, PC, Cloud)

RAGE 2 (Console, PC, Cloud)

Wolfenstein: The New Order (Console, PC, Cloud)

Wolfenstein: The Old Blood (Console, PC, Cloud)

Wolfenstein: Youngblood (Console, PC, Cloud)

Nei giorni scorsi Microsoft e Bethesda hanno dichiarato che alcuni (quindi non tutti) dei futuri titoli sviluppati verranno distribuiti in esclusiva per i giocatori Xbox e PC. Le due aziende hanno ulteriormente precisato questa informazione, con il boss di Xbox Phil Spencer che ha motivato l'acquisizione di Bethesda come un'operazione volta a fornire esclusive per il Game Pass. "Se sei un cliente Xbox, voglio che tu sappia che si tratta di fornirti fantastici giochi esclusivi distribuiti su piattaforme su cui esiste Game Pass", ha spiegato Spencer. "Questo è il nostro obiettivo. Ecco perché lo stiamo facendo. Questa è la radice di questa partnership". Insomma, sembra quasi voler dire che Sony e Nintendo dovranno fare buon viso a cattivo gioco e accettare Xbox Game Pass sulle loro piattaforme per non precludersi importanti produzioni di Bethesda.

Spencer ha inoltre spiegato perché Microsoft finora si è mostrata timida sul tema delle esclusive Bethesda. Il primo problema è che non poteva lavorare direttamente con la software house acquisita fino all'approvazione dell'accordo da tutti gli enti preposti (l'ok finale è arrivato lunedì dall'UE). In secondo luogo, Spencer ha spiegato che alcuni progetti arriveranno su altre piattaforme - PS5 e/o Switch - per accordi preesistenti. "Ci sono obblighi contrattuali che rispetteremo come facciamo sempre", ha detto Spencer. "Abbiamo giochi che esistono su altre piattaforme e supporteremo quei giochi sulle piattaforme su cui si trovano".

Il dirigente ha però lasciato la porta aperta alla possibilità che alcuni nuovi titoli non annunciati possano comunque arrivare su PlayStation 5 o Nintendo Switch. "Anche in futuro, potrebbero esserci cose che hanno aspetti contrattuali o eredità su altre piattaforme che andremo a realizzare", ha detto Spencer. Tra questi, forse, c'è il nuovo gioco di Indiana Jones, per il quale Bethesda ha firmato un accordo con Disney.