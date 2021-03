Valorant, giocatore professionista viene sospeso: indagato per violenza sessuale

Jay "Sinatraa" Won è stato appena sospeso da Riot Games e dal suo stesso team eSport. Il giocatore professionista, ex campione della Overwatch League, non avrà più accesso a Valorant e alle relative competizioni dopo essere stato accusato di abusi e di violenza sessuale.

La denuncia arriva dall'ex ragazza, Cleo Hernandez, che in una lunga testimonianza pubblicata su internet ha parlato della sua relazione con Won, descrivendolo come un narcisista manipolatore.

Sinatraa è stato sospeso da Riot Games e da Sentinels



Chi è Jay Won? Domanda più che opportuna. Conosciuto nel panorama eSport con il nickname Sinatraa, è stato uno dei giocatori più talentuosi della Overwatch League, dove nel 2019 era stato nominato MVP in seguito alla vittoria del Team USA nel campionato mondiale tenutosi alla BlizzCon di quell'anno. "È stato", perché nonostante le numerose vittorie aveva perso la passione che lo legava allo sparatutto di Blizzard.

Dopo Overwatch è toccato quindi a Valorant, first-person shooter competitivo sviluppato da Riot Games, e all'ingresso ufficiale nel team Sentinels.

Negli anni della Overwatch League, Sinatraa aveva frequentato Cleo Hernandez: la relazione tra i due si è interrotta nove mesi fa, ma solo di recente la ragazza ha trovato il coraggio di condividere la propria esperienza con il pubblico e, quindi, di accusare Won di abuso fisico e psicologico. La testimonianza di Hernandez è stata trascritta in un documento Google (di nove pagine), dove sono state raccolte le prove - tra cui un file audio - degli atti di violenza perpetrati dal pro player.

"Ho evitato di parlare di qualsiasi aspetto della relazione con Jay per oltre un anno", scrive Hernandez nel documento. "Non ne ho mai parlato soprattutto perché tutto questo è orribile, e anche perché ho visto il modo con cui le donne della nostra community vengono trattate quando provano a parlare degli abusi subiti da figure di spicco".

Dopo le suddette accuse, Riot Games è intervenuta per sospendere Sinatraa dal suo gioco, dichiarando che non parteciperà alla prossima edizione del Valorant Champions Tour. "Siamo a conoscenza dell'attuale situazione riguardante Jay Won e abbiamo avviato un'indagine", ha dichiarato Alex Francois di Riot in un comunicato ufficiale. Indagini avviate anche dal team Sentinels, che nel frattempo ha anch'esso sospeso Won.

Won si difende dalle accuse della ex Cleo Hernandez: "Ricorda la nostra relazione in modo diverso"

Dopo un breve silenzio durato circa 24 ore, Jay Won ha voluto dire la sua. Senza troppe sorprese, il giocatore professionista ha negato le accuse mosse contro di lui e, in un tweet, sostiene che Cleo Hernandez ricorderebbe la loro relazione in modo diverso, ma concorda sul fatto che il rapporto non fosse sano "per entrambi".

Won si è scusato con la ex ragazza per "come sono finite le cose", ma ha anche smentito le accuse di violenza, dichiarando di non averla mai aggredita. Il pro player ha concluso affermando quanto segue: "Sto collaborando pienamente con le indagini per fornire le clip audio e i video integrali a cui Cloe ha fatto riferimento nel suo post".

Seguiremo eventuali sviluppi sulla faccenda. Nel frattempo, anche Blizzard Entertainment si è espressa sulla faccenda, dando il via libera ai rimborsi per i giocatori che avevano acquistato la skin di Sinatraa del pacchetto Overwatch League MVP 2019.