Microsoft dà il benvenuto a Bethesda: i nuovi giochi in esclusiva su Xbox e PC, ma non tutti

Sono passate poche ore dal via libera concesso a Microsoft, da USA e UE, per l'acquisizione di Zenimax Media. Ecco dunque che la compagnia di Redmond ufficializza l'operazione inaugurata lo scorso settembre: Bethesda entra a far parte della famiglia Xbox.

L'annuncio arriva dallo stesso Phil Spencer, tramite un post pubblicato su Xbox Wire. "Questo è un giorno entusiasmante per Xbox", ha dichiarato il capo della divisione gaming di Microsoft.



Xbox + Bethesda: la conferma ufficiale delle esclusive Xbox e PC

Con l'acquisizione di Zenimax Media, gli Xbox Game Studios accolgono otto diversi studi di sviluppo: parliamo di Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog e Roundhouse Studios. Con le software house di Bethesda arrivano anche i relativi franchise, come le pluriacclamate serie di DOOM e Wolfenstein, per non parlare di The Elder Scrolls e Fallout.

"Ora che è tutto ufficiale - conferma Phil Spencer - possiamo iniziare a lavorare insieme per offrire altri grandi giochi a tutti". Il boss di Xbox ci fa sapere che gli studi di Bethesda riceveranno il totale supporto di Microsoft per lavorare ai propri progetti, e per contribuire alla trasformazione di Xbox come "una piattaforma inclusiva per tutti i giocatori".

Siamo sempre stati fan e ora siamo parte della stessa famiglia.

Siamo sempre stati fan e ora siamo parte della stessa famiglia.

Diamo il benvenuto nel Team Xbox a @bethesda

Veniamo però al sodo, dal momento che Spencer ha anche affrontato il discorso delle esclusive. Con l'acquisizione di Bethesda, alcuni dei futuri giochi sviluppati dalle suddette software house verranno distribuiti in esclusiva per i giocatori Xbox e PC. Attenzione, l'esclusività non riguarda tutte le prossime release di questi team: Microsoft si è limitata ad affermare che "Xbox, PC e Game Pass saranno il posto migliore per giocare ai nuovi titoli di Bethesda".

Sembra che la strategia della casa di Redmond sia focalizzata, in primis, su Xbox Game Pass e sulla crescita del servizio on demand, che prossimamente accoglierà l'intero catalogo di Bethesda Softworks e tutte le sue future produzioni - già dal day one.

Insomma, gli utenti PlayStation e Nintendo non dovranno necessariamente dire addio ai prossimi capitoli di DOOM o di The Elder Scrolls. Questi giocatori potrebbero tuttavia essere esclusi da alcune delle prossime grandi release di Bethesda, come quella di Starfield, che - stando alle ultime indiscrezioni - sarà protagonista di un evento previsto per i prossimi giorni.