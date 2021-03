Microsoft, via libera dall'Unione Europea per l'acquisizione di Bethesda

Sono passati diversi mesi dall'annuncio dell'acquisizione di Zenimax Media da parte di Microsoft per 7,5 miliardi di dollari . L'accordo consentirà al colosso di Redmond di entrare in possesso di Bethesda e dei relativi studi di sviluppo, tra cui rientrano id Software (DOOM), Arkane Studios (Dishonored) e MachineGames (Wolfenstein).

Tutto procede secondo i piani per Microsoft: la scorsa settimana è arrivata la prima importante approvazione, quella della Securities and Exchange Commission USA, mentre poche ore fa è giunto il via libera della Commissione Europea.

Microsoft + Bethesda: l'approvazione di USA e UE

L'ultimo grande ostacolo per l'operazione di Microsoft è stato rimosso: l'Unione Europea non si opporrà alla proposta di acquisizione di Zenimax Media. La notizia è stata condivisa dalla Commissione stessa, la quale ha stabilito che l'accordo in questione "non solleva seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune".

Sia chiaro, questo non significa che l'acquisizione di Bethesda Softworks è ormai ultimata, ma ora il processo d'integrazione è senz'altro più vicino all'ufficialità. Microsoft potrebbe concludere l'operazione entro il prossimo mese, salvo eventuali ritardi. Stando agli accordi stabiliti tra le due compagnie, i futuri giochi di Bethesda saranno rilasciati su Xbox Game Pass senza alcun costo aggiuntivo, nello stesso giorno in cui questi titoli verranno resi disponibili altrove.

Non conosciamo, invece, i piani di Microsoft per quanto concerne l'esclusività di questi giochi per le piattaforme Xbox. Una cosa è certa: Deathloop e Ghostwire: Tokyo resteranno esclusive temporali per PlayStation 5, come già stabilito in precedenza.

Quando il processo d'acquisizione sarà completato, il numero delle software house riunite sotto l'egida degli Xbox Game Studios salirà a 23: l'allargata famiglia gaming di Microsoft darà il benvenuto a Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog e Roundhouse Studios.

Con le approvazioni di USA e UE, la società di Redmond potrebbe presto preparare un nuovo annuncio legato al "matrimonio" con Zenimax Media e, dunque, con Bethesda, e magari chiarire le strategie inerenti alla futura distribuzione dei giochi.