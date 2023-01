13 nuovi titoli si aggiungono alla lineup di lancio di PlayStation VR 2

Con un post sul suo blog ufficiale, Sony ha aggiornato la lista di titoli che saranno disponibili nella finestra di lancio di PSVR 2, ovvero tra il 22 febbraio - data d'uscita del nuovo visore - e fine marzo 2023. L'elenco accoglie 13 nuovi titoli che includono qualche gradita trasposizione di giochi già sperimentati dagli utenti PC.

Tra questi ultimi c'è Pavlov, sparatutto in prima persona che rappresenta uno dei titoli multiplayer più apprezzati per la realtà virtuale. Il gioco fornisce un'esperienza realistica di interazione con un discreto numero di armi, oltre che modalità competitive e cooperative online. Potremo abbattere orde di zombie in compagnia di tre amici o cercare l'impostore nella modalità TTT.

Da non trascurare anche Creed: Rise to Glory - Championship Edition. Si tratta del titolo sviluppato in collaborazione con MGM e ispirato ai film di Michael B. Jordan. In questo caso, il gioco sarà riproposto in una versione migliorata e più coinvolgente grazie alla maggiore potenza e alle nuove funzionalità offerte da PSVR 2. Naturalmente, non mancherà una modalità competitiva online che consente ai giocatori di condurre un vero e proprio incontro con avversari reali.

Naturalmente, non mancano nuove IP tra le proposte che si aggiungono alla lista, come Before Your Eyes. In questo caso parliamo di un titolo decisamente peculiare il cui gameplay ruota intorno alle emozioni del giocatore. Il gioco, infatti, rappresenta un lungo viaggio attraverso una serie di ricordi, alcuni gioiosi altri strazianti, e l'andamento dell'avventura sarà influenzato dalle reazioni dei giocatori.

Il titolo utilizza la telecamera frontale del PSVR 2 per rilevare i battiti di ciglia del giocatore che determineranno l'andamento della storia. Un'esperienza decisamente interessante e soprattutto innovativa sviluppata da Skybound Games.

Insomma, il lancio di PSVR 2 si preannuncia piuttosto ricco, tra vecchie conoscenze e nuove proposte, consentendo a chi deciderà di immergersi nella realtà virtuale di Sony di scegliere tra una buona varietà di titoli e generi capaci di soddisfare un po' tutti i palati. Vi lasciamo di seguito alla lista completa dei 37 titoli disponibili nelle prime settimane dal lancio.

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive, finestra di lancio)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy Labs)

Creed: Rise to Glory - Championship Edition (Survios, finestra di lancio)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, finestra di lancio)

Demeo (Resolution Games)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 (tramite aggiornamento gratuito della versione PS5 di GT7)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy Labs)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Kizuna AI - Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, l'acquisto include le versioni PS VR e PS VR2)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., aggiornamento PS VR2 gratuito)

No Man's Sky (Hello Games, finestra di lancio)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead, aggiornamento gratuito)

Puzzling Places (Realities.io, aggiornamento gratuito)

Resident Evil Village (Capcom, tramite aggiornamento gratuito della versione PS5 di RE Village)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition (ILMxLAB)

Synth Riders (Kluge Interactive, aggiornamento gratuito)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect: Connected (Enhance)

Thumper (Drool LLC)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, finestra di lancio)

Vacation Simulator (Owlchemy Labs)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, aggiornamento gratuito)

E se da una parte il papà di Oculus Rift ha esternato il suo apprezzamento per il visore Sony, dicendosi sbalordito, non si può glissare sul prezzo del PSVR2, ben 599,99€, più di una console PlayStation 5.