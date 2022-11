Sony PlayStation VR2, data e prezzo: 22 febbraio 2023 a 599,99

Sony ha finalmente annunciato la data di uscita sul mercato di PlayStation VR2, il nuovo visore di realtà virtuale per la PlayStation 5: l'appuntamento è fissato per il 22 febbraio 2023 a un prezzo di 599,99€, più di una console PS5. Insieme al visore, Sony mette a disposizione i controller PS VR2 Sense e le cuffie stereo. In vendita arriverà anche una stazione di ricarica per i controller, dedicata a chi non vuole occupare porte USB sulla console, a un prezzo di 49,99€.

Inoltre, per chi desidererà acquistare oltre all'hardware anche un gioco, ecco il bundle con Horizon Call of the Mountain a 649,99€. La casa nipponica assicura che i giochi, compreso il capitolo VR della serie Horizon, saranno disponibili in preordine a partire da questo mese.

Per quanto riguarda l'Italia, Sony specifica che il visore PlayStation VR2 sarà venduto solo tramite negozi partner, con preordini a partire dal 15 novembre. In altre nazioni (USA, UK, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) gli appassionati potranno preordinare il dispositivo solamente tramite lo store online di PlayStation.

Ricordiamo che PlayStation VR2 prevede un display OLED con risoluzione di 2000 x 2040 per occhio e una frequenza di aggiornamento che va dai 90 ai 120 Hz. Supporto HDR, un campo visivo di 110 gradi e foveated rendering, nonché il rilevamento del movimento oculare grazie alla tecnologia di Tobii, contraddistinguono il visore che si collega alla PS5 tramite un singolo cavo USB C e non richiede una webcam dedicata grazie al tracciamento "inside-out".

Display ​ OLED Risoluzione​ 2000 x 2040 per occhio Refresh rate​ 90Hz, 120Hz Separazione lenti​ Regolabile Campo visivo Circa 110 gradi Sensori Sensori di movimento: sistema a sei assi (giroscopio a tre assi, accelerometro a tre assi)

Sensore accessorio: sensore di prossimità a infrarossi Cameras​ 4 videocamere per tracciamento visore e controller

Videocamera IR per tracciare il singolo occhio Feedback​ Vibrazione del visore Collegamento PS5 USB Type-C Audio​ Input: microfono integrato

Output: jack cuffie stereo

Sony ha annunciato che al debutto il visore PSVR2 sarà accompagnato da oltre ventina di titoli importanti, tra cui Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, The Dark Pictures: Switchback VR, Cities VR - Enhanced Edition, Crossfire: Sierra Squad e altri.