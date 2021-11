Guardians of the Galaxy, quando la grafica è la ciliegina sulla torta

Sviluppato da Eidos Montreal, ovvero la software house che ha dato i natali alla moderna serie di Deus Ex, Marvel's Guardians of the Galaxy, come i Deus Ex stessi, è basato sul motore grafico Dawn Engine. Si tratta, pertanto, di una piattaforma differente rispetto a quella usata per l'altro gioco Marvel prodotto da Square Enix, Marvel's Avengers, che è invece sviluppato su Foundation Engine da Crystal Dynamics. In altri termini, nonostante stessero entrambi lavorando all'interno del franchise Marvel e per lo stesso produttore, Eidos Montreal e Crystal Dynamics hanno preferito continuare a sviluppare usando i loro motori grafici proprietari.

Clicca per visualizzare a 4K

Guardians of the Galaxy, se giocato su PC, offre non solo un'ottima grafica in 4K e ultra-particoleraggiata ma sfoggia anche degli effetti visivi di tutto rispetto. In particolare è molto apprezzabile il Ray Tracing, disponibile per i riflessi su superfici particolarmente riflettenti come quelle metalliche e per i riflessi sulle superfici trasparenti come i vetri. Un'ottima grafica, anche se non tutti gli aspetti di Guardians of the Galaxy raggiungono vette di eccellenza: sono da meno, ad esempio, le animazioni; legnose come quelle di un gioco di ruolo come i titoli della serie Deus Ex in precedenza sviluppati da Eidos Montreal.

Guardians of the Galaxy è un gioco esclusivamente single player dove il giocatore prende il controllo dell'iconico personaggio della serie Star-Lord. Tramite questi, può interagire con le abilità dei suoi tipici compagni di avventura, Groot, Rocket, Drax e Gamora, fondamentalmente ordinando loro quale tipo di abilità usare sulla base della situazione di gioco. È un titolo particolarmente apprezzato per le sue dinamiche di gioco veloci e appaganti e, ancora di più, per l'ottimo livello di scrittura che contraddistingue i suoi dialoghi, quasi al livello di uno dei film sui Guardiani della Galassia.

Clicca per visualizzare a 4K

Marvel ha lasciato a Eidos-Montréal carta bianca per reinventare i Guardiani della Galassia, permettendo loro di modificarne il look per regalare ai giocatori una versione originale di questi personaggi tanto famosi quanto amati. Il gioco racconta una storia completamente originale, che prenderà forma anche in base alle decisioni dei giocatori. Gli appassionati troveranno tante citazioni dal Marvel Cinematic Universe, ma al tempo stesso vivranno un'avventura inedita. Sono passati 12 anni da quando la Guerra Galattica, scatenata dai mostruosi Chitauri contro tutte le specie civilizzate dell'universo, ha scosso il cosmo fino alle fondamenta. Nei panni del mezzo-umano Peter Quill (alias Star-Lord), un ex pirata spaziale dal cuore d'oro (che ha probabilmente rubato approfittando di un momento di distrazione del proprietario), il giocatore parte all'avventura con una squadra di disadattati come il personaggio che interpreta. La componente ironica è ovviamente presente nel titolo di Eidos Montreal così come siamo stati abituati al cinema dalla saga MCU di Guardiani della Galassia.

Star-Lord ha dalla sua una serie di abilità, tra cui gli Stivali-razzo per raggiungere una posizione tatticamente vantaggiosa da dove impartire ordini o attaccare i nemici. Può anche scaricare una rapida sequenza di colpi di blaster, infliggendo danni ingenti contro uno o più nemici. Con un movimento a spirale, inoltre, può lanciare delle granate contro i nemici sottostanti. Le granate arrecano danni moderati e uno stordimento generale.

Clicca per visualizzare a 4K

Con il suo Razzo, invece, Rocket può colpire tutti i nemici che circondano il bersaglio iniziale. Può anche lanciare una granata a un nemico, attirandone altri nella medesima posizione e raggruppandoli per un attacco successivo. Un altro tipo di granata a sua disposizione, invece, lancia dardi che causano folgorazione e infliggono per un breve momento un lieve stordimento. Con il suo Groviglio, Groot può bloccare sul posto diversi nemici; mentre con Sradicamento fa emergere delle radici dal terreno, infliggendo danni moderati ai nemici nell'area e scagliando in aria gli avversari di piccole e medie dimensioni. Groot può anche bloccare sul posto un singolo nemico di grosse dimensioni.

Passando a Drax, lui può colpire un singolo nemico con un potente attacco, infliggendo danni lievi e uno stordimento notevole. Con la Carica katathiana, poi, Drax carica frontalmente e infligge uno stordimento moderato a tutti i nemici in linea retta. Il Pugno sismico, invece, gli permette di colpire il terreno e infliggere danni moderati a un singolo nemico e danni lievi ai nemici circostanti. Infine, Gamora può scattare tra i nemici e attaccarli tutti una volta, mentre, se è presente un unico nemico, lo attacca più volte. Con la sua Orda stordente può anche creare un'onda di energia che infligge uno stordimento moderato a tutti gli avversari dietro il bersaglio iniziale.

Clicca per visualizzare a 4K

Tra una missione e l'altra, i Guardiani della Galassia si ritrovano sull'iconica Milano, una nave stellare che, come tutta l'atmosfera del gioco, si rifà allo stile degli anni '80. Questa funge da base operativa per i Guardiani e dormitorio studentesco intergalattico, con tanto di sala comune, cucinino, banco da lavoro, impianto audio da urlo e cabine private per l'equipaggio. All'interno della Milano il giocatore può personalizzare e potenziare i personaggi o, più semplicemente, scambiare quattro chiacchiere con loro.

Alla fine di ogni combattimento, infatti, i giocatori ricevono un certo ammontare di punti esperienza sulla base di quanto creativi si dimostrano in battaglia. I punti ottenuti in questo modo possono essere utilizzati per sbloccare nuove abilità. Ad esempio, è possibile aprire le danze con la Granata gravitonica di Rocket, seguita da un Assalto dall'ombra di Gamora. Poi chiedere a Groot di scagliare i nemici in aria con Sradicamento. Quando tornano a terra, infine, si scatena la Carica katathiana di Drax. Così facendo, si sarà in grado di quadruplicare i danni inflitti. A questo punto, Star-Lord può usare Mezzogiorno di fuoco per eliminare definitivamente i nemici rimasti.

Clicca per visualizzare a 4K

Sulle mappe, inoltre, si trovano componenti di ogni tipo che possono essere raccolti per creare accessori, modificando per esempio il visore per trovare altre componenti ancora nell'ambiente di gioco, installare un sistema di raffreddamento per i blaster, o per ottenere la possibilità di rallentare il tempo con una schivata perfetta. E non stiamo parlando solo di componenti: nei livelli di gioco si troveranno anche costumi ispirati ai prodotti Marvel e ai fumetti classici dei Guardiani. Inoltre, alcuni manufatti renderanno disponibili nuove scelte di dialogo a bordo della Milano.

Per la versione PC di Guardians of the Galaxy, Square Enix ed Eidos Montreal hanno lavorato con NVIDIA per rendere questa la versione del gioco migliore. Abbiamo riflessi ray-traced e il supporto a NVIDIA DLSS per garantire prestazioni soddisfacenti. Nel primo caso, sono molto interessanti soprattutto i riflessi sulle superfici opache e i materiali trasparenti, perché arricchiscono il mondo di gioco, lo rendono più dettagliato e maggiormente conforme alle leggi della fisica.

A sinistra Ray Tracing disabilitato, a destra abilitato

A sinistra Ray Tracing disabilitato, a destra abilitato

Una prerogativa importante dei riflessi gestiti tramite la piattaforma NVIDIA RTX riguarda il fatto che si aggiornano in tempo reale e tengono conto di ciò che avviene nell'ambiente frame per frame. Solo con Ray Tracing abilitato, quindi, potremo vedere i riflessi dei personaggi sulle superfici opache (mentre funzionano anche senza RT sugli specchi, evidentemente gestiti in altro modo). Questo vale anche per oggetti in movimento, fonti di luce come il sole, luci puntiformi e texture emissive.

A sinistra Ray Tracing disabilitato, a destra abilitato

In questo confronto, si può verificare come il Ray Tracing consenta di avere il riflesso di Star-Lord su questa porta metallica riflettente (parte destra della porta, si scorge anche il dettaglio di una mano), il quale è oltretutto aggiornato in tempo reale rispetto a ciò che accade effettivamente nella scena.

Il tutto viene ricreato in maniera fedele e naturale, evitando errori sui riflessi come spesso accade con tecniche di precedente generazione come screen-space reflections. Inoltre, il Ray Tracing garantisce riflessi differenti a seconda delle proprietà dei materiali su cui vengono visualizzati. Sulle superfici ruvide abbiamo dei riflessi diffusi, mentre le superfici lucide rifletteranno i dettagli degli ambienti in maniera molto più precisa.

Una particolarità di questa implementazione, poi, riguarda i riflessi sulle superfici trasparenti, che ripropongono le stesse caratteristiche dei riflessi generici, adattandole a superfici come vetri e plastica. In questo modo, le superfici di questo tipo presenteranno riflessi in maniera simile a degli specchi, tenendo in considerazione le imperfezioni sulle superfici e le loro peculiari forme. Il tutto migliora ulteriormente l'immedesimazione nell'esperienza di gioco.

A sinistra Ray Tracing disabilitato, a destra abilitato

In particolare, in questo screenshot è spettacolare il riflesso della cabina di pilotaggio della Milano sulla cupola in vetro trasparente, completamente assente senza Ray Tracing.

A sinistra Ray Tracing disabilitato, a destra abilitato

Un'implementazione del Ray Tracing così consistente, soprattutto in abbinamento alla risoluzione 4K, però compromette seriamente le prestazioni. È per questo che, ancora una volta, diventa fondamentale il DLSS, presente in quattro varianti, Qualità, Equilibrato, Prestazioni e Prestazioni Ultra, che consentono al giocatore di bilanciare il frame rate con la nitidezza visiva. Con DLSS abilitato abbiamo prestazioni paragonabili a quelle delle immagini in esecuzione a risoluzione inferiore, ma con un livello di dettaglio che si riscontra alle risoluzioni più alte.

Come confermerà il seguente confronto, ci pare di poter dire che DLSS sia ancora più dettagliato rispetto alle implementazioni che abbiamo trovato in altri giochi recenti. Come al solito, beneficia di un lavoro di training della rete neurale in modo da definire nel miglior modo possibile i bordi e le texture delle immagini lontane dal punto di osservazione. Prestazioni Ultra è l'unica versione di DLSS che compromette la qualità dell'immagine in maniera sensibile, ma NVIDIA la rende ugualmente disponibile per coloro che volessero giocare in 8K (e ne abbiano ovviamente l'opportunità a livello configurazione hardware), condizioni per le quali il degrado diventa invisibile.



DLSS disattivato

DLSS Prestazioni Ultra

DLSS Prestazioni

DLSS Equilibrato

DLSS Qualità

Il test conferma le medesime impressioni che abbiamo avuto con le precedenti implementazioni di DLSS. La tecnica fa un egregio lavoro, effettivamente portando a un degrado della nitidezza minimo a tutte le impostazioni, ad esclusione di Prestazioni Ultra. Rispetto alla versione con DLSS disattivato notiamo una tendenza all'annerimento dei bordi, che rende i confini degli oggetti più marcati e che non è necessariamente una controindicazione. A seconda del tipo di immagine, infatti, questo può essere un effetto benefico per la qualità complessiva.

Vediamo tutto questo come si traduce in termini prestazionali. Abbiamo preso alcune schede di nuova e vecchia generazione di NVIDIA per vedere come si comporta Marvel's Guardians of the Galaxy con diverse architetture e impostazioni. Ricordiamo che testiamo su una piattaforma Z590 con Core i9-10900K e 16 GB di memoria DDR4-4000.

Nel primo grafico vedete i test svolti alle tre risoluzioni indicate, con impostazioni grafiche Ultra ma senza impostazioni di ray tracing attivate. In Full HD tutte le soluzioni testate offrono frame rate davvero elevati anche a dettaglio Ultra, il che depone a favore delle prestazioni di gioco anche su GPU meno potenti e più abbordabili.

Come si può notare, le top di gamma di AMD e NVIDIA praticamente "plafonano" in Full HD e 1440p, frenate dal sistema. Anche in questo gioco vediamo come la Infinity Cache delle GPU AMD aiuti specie alle risoluzioni più basse, mentre NVIDIA esce in 4K.

Attivando il ray tracing, ovvero le due voci disponibili nel gioco - Riflessi con ray tracing su Ultra e Riflessi trasparenti Ray Tracing su Attivato – vediamo quanto abbiamo già visto con in questa generazione di schede video: le soluzioni di NVIDIA riescono a gestire la tecnologia molto meglio di quelle di AMD.

Ciò che emerge chiaramente è l'impatto della memoria VRAM sul gioco: le schede con 8 GB, attivando l'RT, vanno maggiormente in crisi alle risoluzioni più spinte. Lasciando da parte la RX 6600 XT che è pensata per il Full HD e oltre non può andare – e già il frame rate non è il massimo – la RTX 3070 va in fortissima crisi in 4K.

NVIDIA ha però una carta da giocarsi in questo titolo, il DLSS. Assente, al momento, l'FSR di AMD (a differenza di quanto avveniva con l'altro gioco Marvel, Avengers, in cui le tecniche NVIDIA e AMD sono presenti contemporaneamente). La tecnologia di upscaling di NVIDIA permette di accelerare le prestazioni degradando il meno possibile l'immagine: la RTX 2070 SUPER vede salire le prestazioni in 1440p del 58% con il DLSS Qualità e fino al 160% circa con DLSS Prestazioni Ultra.

Passando ai preset, abbiamo visto un comportamento piuttosto strano, tanto che abbiamo ripetuto i test con due schede differenti. In pratica, cambiare il preset da Basso a Ultra non sortisce un grande effetto con un impatto di una decina di fps. L'aspetto interessante è che attivando il ray tracing nelle sue due impostazioni, le prestazioni crollano ma anche in quel caso il risultato non varia praticamente di nulla. Quindi, scelta la risoluzione, potete impostare il preset Ultra senza problemi se la vostra GPU ve lo consente.

Chiudiamo con due test sulla CPU e la RAM. Nel primo caso abbiamo depotenziato il nostro Core i0-10900K andando a spegnere core e thread. Vediamo che simulando una CPU con 4 core perdiamo la bellezza di 8 fps. Basta una CPU con 6 core e con un clock elevato per Guardians of the Galaxy, il che se da una parte è confortante per le tasche di tutti, dall'altra è tecnologicamente deludente.

Andando invece ad aggiungere e togliere memoria, toccando anche le frequenze, quello che emerge è che la vera discriminante è il dual channel: se avete un PC con un singolo modulo di memoria, passate a due moduli per avere un boost prestazionale immediato. Con 32 GB si guadagna qualche fps, mentre il passaggio da 3200 a 4000 MHz non sortisce effetto e così possiamo dire per il passaggio da 8 a 16 GB con un singolo modulo.

In definitiva, al netto di animazioni che non sono fluidissime come ammirato su altri giochi basati su motori grafici pensati per titoli d'azione, Marvel's Guardians of the Galaxy offre un comparto grafico di tutto rispetto, che diventa eccezionale su PC che possono reggere la risoluzione 4K e il Ray Tracing (con DLSS che viene in soccorso). Considerato che Guardians of the Galaxy viene apprezzato dalla critica per il suo gameplay divertente e per gli ottimi dialoghi con ogni probabilità ci troviamo al cospetto di uno dei migliori titoli dell'anno.