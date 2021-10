Far Cry 6 messo alla prova su PC: sorprese e delusioni dallo sparatutto di Ubisoft

Inizialmente previsto per lo scorso febbraio, il nuovo capitolo della serie Far Cry è stato accolto solo pochi giorni fa. L'ultimo action/adventure co-sviluppato da Ubisoft Montréal e Ubisoft Toronto ci porta nella splendida isola caraibica di Yara, un autentico (ma fittizio) paradiso tropicale che, ahinoi, si tramuterà ben presto in un luogo infernale, il teatro della sanguinosa opera inscenata da 'El Presidente' Antón Castillo. Far Cry 6 catapulta i giocatori in una nuova avventura al cardiopalma, proponendo l'ennesimo carismatico villain e un'ambientazione tanto vasta quanto affascinante, il tutto condito da un folle arsenale e da un comparto visivo di tutto rispetto.

Indice- FAR CRY 6

Abbiamo messo alla prova il nuovo sparatutto, testandolo su PC con le schede video di ultima generazione per scoprire come si comporta sul fronte visivo. Ecco gli interessanti risultati della nostra analisi: a quanto pare, il dittatore Castillo non è l'unica piaga che ammorba Yara.





Il regime del terrore di Antón 'El Presidente' Castillo

L'isola di Yara è governata da Antón Castillo, figlio di un ex dittatore, un uomo temuto dallo stesso popolo che ha giurato di proteggere. Dopo aver fatto tesoro degli insegnamenti e dei principi trasmessigli da bambino, Castillo intima il figlio Diego a seguire le sue stesse orme, ma il 13enne non sembra condividere i discutibili ideali del padre padrone. Il ragazzo si ribella e prova a nascondersi tra i cittadini in fuga dall'isola, ma El Presidente ha occhi e orecchie ovunque e riesce a intercettare il figlio, impartendogli un'altra dura lezione. I fuggitivi vengono giustiziati, mentre Diego non può fare altro che assistere inerme al massacro.

Il gameplay

Uno dei ribelli riesce però a metteri in salvo: è Dani Rojas, maschio o femmina a seconda della scelta del giocatore. Abbiamo dunque vestito i panni di una guerrigliera, un'abile combattente che sogna di approdare negli Stati Uniti e iniziare una nuova vita, lasciandosi alle spalle il sangue e i conflitti che hanno messo in ginocchio Yara. Il destino, tuttavia, non sarà clemente con la ragazza, trattenendola sull'isola tropicale e costringendola a imbracciare nuovamente le armi per combattere il tiranno, ma non prima di aver messo in piedi un vero e proprio esercito.

Inizia così l'avventura di Far Cry 6, un'altra storia di vendetta e insana violenza, che purtroppo riserva ben pochi colpi di scena allo spettatore che ha già avuto modo di sviscerare i precedenti capitoli della saga; non che ci siano più sorprese per i novizi del franchise, in ogni caso.

Per la prima volta nella storia del franchise, il/la protagonista viene finalmente ritratto in terza persona, almeno nelle numerose cutscene che ci separano dagli scontri a fuoco. Questa 'banale' aggiunta regala un ulteriore strato di spessore al personaggio di Dani Rojas: il giocatore non impersona più una semplice marionetta, bensì un ex soldato segnato da un passato violento, una persona che rinuncerà alle sue gloriose ambizioni per lottare al fianco del suo popolo. Mentre Dani presenta una caratterizzazione piuttosto convincente, lo stesso non si può dire di Antón Castillo. Nonostante l'interpretazione del sempre talentuoso Giancarlo Esposito, El Presidente si rivela un villain deludente, una figura stereotipata che non regge il confronto con il più carismatico Vaas Montenegro (Far Cry 3) o con il crudele ed eccentrico Pagan Min (Far Cry 4).

Per quanto concerne il gameplay, il marchio Far Cry è ormai una vera garanzia: sparare all'impazzata, impugnando una carabina o un lanciafiamme, regala grandi soddisfazioni, anche e soprattutto nel sesto capitolo della serie Ubisoft. Meno appagante si rivela invece la struttura delle quest, che ci trascina dalle elettrizzanti missioni dei guerriglieri agli innumerevoli, e a tratti seccanti, incarichi minori, tra i quali troviamo gli immancabili avamposti da sgomberare.

Quello di Far Cry 6 è senza dubbio l'arsenale più variegato (e completamente folle) dell'intera saga e trae grande vantaggio dall'inedito sistema Resolver. L'arte dell'arrangiarsi, come insegna il buon Juan Cortez, ci porta a scoprire metodi alquanto ingegnosi per potenziare le nostre bocche da fuoco e renderle adatte a qualsiasi tipo di situazione, dall'approccio furtivo all'assalto ad armi spianate; basteranno i materiali giusti e un banco da lavoro per assemblare nuovi accessori per pistole e fucili ed equipaggiamenti aggiuntivi per il nostro alter ego. Va detto che FC6 funziona meglio quando "si fa casino": la componente stealth, per quanto incentivata dal level design, è debole e poco coinvolgente, complice un'IA' 'ottusa' che si fa ingannare troppo facilmente.

Il sistema di crafting è, tutto sommato, una novità più che gradita per l'esplosiva formula di Far Cry. Non troviamo solo armi e gadget improbabili, perché Dani potrà fare affidamento anche sui cosiddetti 'Amigos', amici a quattro zampe che incontreremo nel corso dell'avventura e che, in un modo o nell'altro, ci assisteranno in battaglia: nelle primissime battute dell'avventura faremo la conoscenza di Guapo, il fidato coccodrillo di Juan Cortez che attaccherà a vista gli sgherri di Antón Castillo; troviamo poi il tenero Chorizo, un cagnolino paraplegico, e il gallo Chicharron.

Tutto questo viene inserito in uno sconfinato mondo di gioco che risponde al nome di Yara. Quella che appare come la tradizionale isola tropicale nasconde scorci meravigliosi e diversi luoghi di interesse, ma talvolta i suoi scenari lasciano a desiderare in termini di originalità, rivelando ben presto una certa incosistenza sul fronte artistico. La situazione migliora sul piano tecnico, in particolar modo su PC, dove Far Cry 6 offre un impressionante colpo d'occhio.

Dunia Engine

Basato sulla piattaforma Dunia di Ubisoft, a sua volta derivata dal CryEngine del primo Far Cry, lo sparatutto open world di Ubisoft Montreal sfrutta il pieno potenziale delle più recenti schede video, offrendo un grande mondo di gioco che non perde in dettaglio praticamente in nessuna circostanza.

Quando Ubisoft rilevò i diritti della serie Far Cry e realizzò Far Cry 2 nel 2008 passò al Dunia Engine. Ma avendo modo di attingere ai contenuti del precedente gioco della serie ha potuto rielaborare buona parte della tecnologia allestita da Crytek e sfruttarne i punti di forza. Benché Far Cry 2 presentasse già importanti aspetti di dinamicità e offrisse un grande mondo aperto, è con Far Cry 3 che la serie spicca un importante balzo in avanti.

La versione PC di Far Cry 6 è ottimizzata sull'hardware AMD Radeon, sfruttando la tecnologia FidelityFX Super Resolution 1.0 e le DirectX Ray Tracing per il miglioramento qualitativo di ombre e riflessi. Grazie a queste tecnologie e a quelle del motore Dunia, Far Cry 6 offre un grande mondo di gioco che non perde in dettaglio praticamente in nessuna circostanza. Il tutto si traduce in un tipo di gameplay su ampi spazi che amplia le possibilità strategiche, senza disdegnare un impatto visivo decisamente gradevole all'occhio.

Clicca per visualizzare a 4K

I riflessi in Ray Tracing sono tra gli elementi grafici che migliorano maggiormente la qualità complessiva delle schermate. Ecco cosa succede quando vengono abilitati.

Pochissime, o nulle, invece le migliorie apportate dalle Ombre in Ray Tracing sulla qualità dell'immagine. Abbiamo però notato qualche differenza nella gestione delle ombreggiature che subentra passando alla versione DXR. A sinistra sempre la versione senza Ray Tracing e a destra la versione con Ray Tracing.

Per quanto riguarda l'applicazione del FSR, invece, come abbiamo notato anche in test precedenti, si tratta di un forte guadagno prestazionale a fronte, però, di un degrado notevole della qualità dell'immagine, soprattutto nella modalità Prestazioni. Ricordiamo che con FSR abilitato, le immagini di gioco vengono renderizzate a una risoluzione inferiore rispetto all'output, per poi procedere all'upscaling.



FSR No

FSR Prestazioni

FSR Bilanciato

FSR Qualità

FSR Qualità Ultra

Si osservino nello specifico il cavo in alto, ben visibile con FSR disabilitato e via via sempre più scalettato fino a scomparire con le varie impostazioni di FSR. Anche i contorni della roccia tendono a sfuocare man mano che si abilitano le impostazioni di FSR più aggressive. Allo stesso tempo di tratta di un'implementazione dell'FSR migliore di altre testate precedentemente: l'upscaling è visibile a occhio nudo solo con l'impostazione Prestazioni. Vediamo, comunque, come tutto questo incide sulle prestazioni.

Clicca per visualizzare a 4K

Benchmark

Abbiamo svolto qualche test su Far Cry 6 per vedere come impatta su alcune delle schede video di ultima generazione. Per i test con Ray Tracing attivo abbiamo preso in considerazione tre Radeon RX 6000 (6700 XT, 6800 XT e 6900 XT) e quattro GeForce RTX 3000 (3080 Ti, 3070 Ti, 3060 Ti e 2060). Inutile dire che, pur con dettagli Ultra e texture HD, le soluzioni di ultima generazione si comportano ottimamente nella gestione del titolo di Ubisoft, ma c'è una cosa che balza all'occhio in particolare ed è la RTX 2060 con il suo 0 fps in 4K.

Il quantitativo di memoria video richiesto da FC6 supera i 6 GB della proposta NVIDIA di scorsa generazione e di fatti se passiamo ai test senza ray tracing il risultato non cambia, con la RX 5700 XT che abbiamo aggiunto – forte dei suoi 8GB – che riesce a produrre 40 fps medi, che non sono certo ideali ma nemmeno così male. Il tema della VRAM richiesta dal gioco induce a fare considerazioni in termini di risoluzione e impostazioni specie per chi ha GPU più datate: usando una RTX 3060 12GB per un po' di gameplay in 4K (volutamente, seppur con fps non adeguati) abbiamo visto un'occupazione di oltre 10GB.

Un'altra cosa che notiamo nei due grafici è che l'attivazione del Ray Tracing per riflessi e ombre porta a un calo del frame rate alle varie risoluzioni e lungo le diverse schede mediamente del 20%/25%.

Nel grafico qui sopra vediamo come l'impatto delle texture HD sia trascurabile in termini di frame rate.

Per quanto concerne il Ray Tracing, essendo legato a riflessi e ombre, abbiamo fatto alcuni test per vedere l'impatto della rispettiva attivazione. Attivare il ray tracing sui riflessi ha un maggiore impatto rispetto alle ombre, ma questo l'avevamo già visto in altri giochi, e risultava chiaro anche dal confronto qualitativo.

La collaborazione con AMD non nasconde solamente ottimizzazioni per Ryzen e Radeon, ma anche l'implementazione di FidelityFX Super Resolution (FSR), la tecnologia di upscaling che barattando qualcosa sul fronte della qualità d'immagine restituisce maggiori prestazioni. Abbiamo preso una RX 6700 XT e riprodotto il gioco in 4K Ultra con RT attivo: l'azione dell'FSR ci porta da 40 a 77 fps medi (Prestazioni), con un miglioramento prestazionale del 93%. È tuttavia consigliabile optare per l'FSR Qualità o al massimo il Bilanciato, che comunque restituiscono un +67% e un +73% per quanto concerne il frame rate medio.

Abbiamo svolto anche di test per quanto riguarda i preset con una RTX 3060, andando a impostare la qualità grafica ai livelli predefiniti con RT attivo o spento.

Infine, qui sopra dei test con RT attivo e spento in Full HD andando a spegnere i core del nostro Core i9-10900K. Fondamentalmente, si nota come l'impatto più marcato si verifichi con una CPU quad-core con Hyper-Threading attivo: un buon processore a sei core con una buona frequenza, che oggi come oggi rappresenta lo sweet spot del mercato, è quindi consigliato.

Conclusioni

In definitiva, Far Cry 6 è ora uno dei giochi per PC con la migliore grafica. Lo possiamo dire sulla base della sua densità poligonale, della qualità dei modelli e degli effetti, e soprattutto per il suo enorme mondo di gioco. Gli effetti in Ray Tracing, inoltre, migliorano ulteriormente questo comparto, come abbiamo visto soprattutto per quanto concerne i riflessi, anche se trattandosi di un multipiattaforma l'implementazione della tecnologia sottostà ai limiti delle console.