Xbox One X: uno sguardo all'interno

The Verge è stata invitata a visitare lo stabilimento Microsoft di Redmond dove è stato mostrato il processo di costruzione di Xbox One X e dei suoi accessori. Questo ha consentito di riprendere anche la componentistica interna della nuova console e di fotografarne la scheda madre.

Xbox One X ha un design molto elegante che riprende le linee della nuova Xbox One S. La principale differenza nel funzionamento delle due console riguarda la presenza del dissipatore di calore a camera di vapore in quella che in precedenza era conosciuta come Project Scorpio, ovviamente necessario a raffreddare l'hardware ben più potente di quest'ultima.

Il video mostra anche come avviene la colorazione delle componenti, dello chassis della console così come dei controller. Altre informazioni e foto di Xbox One X si trovano qui.