Netflix, cambio al vertice: la divisione gaming affidata a un ex di EA, Ubisoft ed Epic

Come riportato da Stephen Totilo sulle pagine di GameFile, c'è stato un importante cambio al vertice della divisione gaming di Netflix: Mike Verdu ha lasciato le redini ad Alain Tascan, ex dirigente di Electronic Arts, Ubisoft ed Epic. Contestualmente, la società dovrebbe mettere in atto anche un cambio di strategia nell'ambito dei videogiochi.

Tascan è stato assunto quattro mesi fa. Nel frattempo, Verdu annunciò che gli era stato affidato un nuovo ruolo come VP di Generative AI presso il colosso dello streaming, ma non parlò di un passaggio di consegne a Tascan. Tuttavia, non vi sono novità in merito al nuovo ruolo di Verdu e lo stesso non ha commentato il cambio nella sezione gaming.

In effetti, però, un cambio nella strategia di Netflix si era già fatto notare e quella di oggi rappresenta una semplice conferma. La società ha sempre dichiarato di volersi ritagliare uno spazio di rilievo nella produzione videoludica e lasciare la direzione a un veterano dell'industria è una mossa che va chiaramente in quella direzione.

È evidente che gli investimenti nel settore sono stati importanti e includono una serie di acquisizioni di studi di sviluppo, tra cui Night School di Oxenfree. Più di recente, però, ha chiuso lo studio Team Blue che avrebbe dovuto pubblicare il primo gioco tripla A del publisher. Inoltre, a dicembre è stato rilasciato un nuovo gioco di Squid Game che esclude il requisito dell'abbonamento per consentire al maggior numero di utenti di accedervi gratuitamente.

Insomma, pare che l'azienda intenda investire su un modello diverso per promuovere la popolarità dei suoi giochi. Per quanto riguarda, invece, i progetti tripla A al momento non vi sono aggiornamenti. Innegabilmente, Netflix può contare su un buon numero di sviluppatori con una discreta esperienza nell'industria, per cui è possibile che un nuovo progetto venga svelato nei prossimi mesi.