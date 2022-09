Netflix fonda un nuovo studio interno per lo sviluppo di videogiochi

Netflix ha annunciato la nascita di un nuovo studio di sviluppo interno dedicato ai videogiochi destinati agli abbonati alla sua piattaforma. A differenza delle altre software house acquistate, si tratta di un progetto totalmente ex novo e a confermarlo ci sono i diversi annunci di lavoro pubblicati online.

L'azienda regina dello streaming ha esordito nel mondo del gaming lo scorso anno, puntando sull'acquisizione di studi già esistenti come Next Games, acquistata per 72 milioni di dollari. Attualmente il catalogo per gli abbonati conta 31 titoli, tutti accessibili dai dispositivi mobili, con l'obiettivo di arrivare a 50 entro l'anno.

Sebbene l'ingresso di Netflix nel mondo dei videogiochi sia piuttosto recente, i risultati iniziali non appaiono entusiasmanti, tanto che la società si è rifiutata di commentare i numeri emersi. Stando a un rapporto di Apptopia, infatti, meno dell'1% degli abbonati fruisce quotidianamente dei videogiochi messi a disposizione dalla piattaforma.

Tuttavia, Amir Rahimi, vicepresidente della divisione legata ai videogiochi, sembra piuttosto entusiasta della mossa compiuta da Netflix. In particolare, il nuovo studio dovrebbe agevolare lo sviluppo di titoli interni attraverso una collaborazione con gli studi sussidiari come Night School Studio e Boss Fight Entertainment.

"È ancora presto e abbiamo tanto lavoro da fare per offrire una grande esperienza di gioco su Netflix. La creazione di un gioco può richiedere anni, quindi sono orgoglioso di vedere come stiamo costantemente costruendo le fondamenta dei nostri studi di gioco nel nostro primo anno" ha commentato Rahimi.

Uno degli aspetti più interessanti dei titoli in arrivo è la completa assenza di pubblicità o acquisti in-app. In ogni caso, lo studio prenderà forma ad Helsinki, in Finlandia, dove ha sede anche Next Games.

"Questo è un altro passo nella nostra visione di costruire uno studio gaming di livello mondiale che porterà una varietà di titoli originali deliziosi e profondamente coinvolgenti - senza pubblicità e acquisti in-app - alle nostre centinaia di milioni di membri in tutto il mondo" si legge nel comunicato stampa.