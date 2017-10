Xbox One X vista da vicino alla Milan GamesWeek

Con quasi 148 mila presenze si è chiusa un'edizione della Milan GamesWeek fonte di grande orgoglio per Aesvi, l'associazione che promuove l'evento. Parliamo del più grande consumer show italiano dedicato al mondo dei videogiochi organizzato da Campus Fandango Club in due padiglioni di Fiera Milano Rho, per la prima volta ospite della manifestazione.

Fra i protagonisti dell'evento Microsoft, che ha portato in anteprima Xbox One X, la console che debutterà nei negozi il prossimo 7 novembre e che in precedenza abbiamo conosciuto come Project Scorpio. Lo stand Xbox è stato realizzato in collaborazione con diversi partner, anche in ottica Windows 10, come Intel, Philips, Samsung, Plantronics e la tecnologia Dolby Atmos. Fra i giochi presenti, come first party, Forza Motorsport 7, Cuphead, Age Of Empires: Definitive Edition, Minecraft Better Together Update, Robocraft – Freejam, All Star Fruit Racing Racing – 3DClouds e, per le terze parti, La Terra Di Mezzo L’Ombra Della Guerra, Assassin’s Creed Origins, MotoGP 2017, MXGP3 - The Official Motocross Videogame.

Ma la vera protagonista è stata Xbox One X, che abbiamo avuto modo di. "Con il lancio di Xbox One X, la console più potente del mondo, diamo a qualsiasi sviluppatore la possibilità di realizzare qualsiasi tipo videogioco", ci ha detto, alla GamesWeek. "Il nostro compito è quello di creare le basi e offrire una visione di quello che sarà il mercato".

"Per noi la questione dei giochi indipendenti è poi preponderante, è un tema caldo che cerchiamo di cavalcare con la nostra divisione ID@XBOX. Non si tratta solo di un supporto tecnico, ma anche dai punti di vista marketing e di vendite. I giochi indipendenti stanno crescendo molto anche grazie al nostro supporto e al supporto dell'industria".

"L'hardware di Xbox One X consentirà di avere risoluzioni maggiori, di ridurre i tempi di caricamento fino al 50% e metterà a disposizione degli sviluppatori una serie di risorse tecniche, al di là del know how aggiuntivo che Microsoft mette a loro disposizione. Quando parliamo di 4K non parliamo solamente dei milioni di pixel che vanno a formare le immagini, ma anche di un'esperienza audio più coinvolgente. I designer avranno modo di spingere al massimo sul suono per offrire ai giocatori un'esperienza di gioco ancora migliore".

"Ci sono due pre-ordini a proposito di Xbox One X: quello sulla Day One Edition e poi la Scorpio Edition, che ha fatto sold out nel giro di 48 ore. Anche per la console tradizionale i pre-ordini stanno andando bene: anzi vi invito a finalizzare il vostro pre-ordine il prima possibile perché purtroppo la disponibilità al day one non è infinita. Anche se avremo comunque ampia disponibilità durante il periodo natalizio".

7 miliardi di transistor, processo costruttivo a 16 nanometri, dissipatore di calore a camera di vapore, sono alcune delle caratteristiche della nuova console. Xbox One X è dotata di un SoC con GPU basata su architettura hardware proveniente da AMD Polaris, capace di erogare 6 teraflop di potenza e con frequenza di funzionamento di 1,172 GHz. Equipaggia, poi, 12 GB di memoria GDDR5, con bandwidth pari a 326 GB/s. Le specifiche complete di Xbox One X si trovano qui.

"Abbiamo lanciato una console all'anno negli ultimi anni, quindi non ha più senso parlare di generazioni, anche se fondamentalmente tutte queste console fanno parte della Gen 8. Allo stesso tempo abbiamo lavorato molto sull'hardware per offrire un'esperienza differente".

Riguardo alla questione gioco cross-platform, Bagnoli commenta così: "La porta è sempre aperta a qualsiasi tipo di partner, agli amici di Sony PlayStaion così come gli altri potenziali partner. Siamo molto aperti a supportare la crescita del mercato del gaming, che è in un momento molto favorevole e per questo siamo molto contenti di fare partnership per poter crescere insieme".