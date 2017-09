Giocatori Xbox One contro giocatori PS4 in Fortnite

Senza grandi proclami, Epic Games ha reso per qualche ora possibile il gioco cross-platform in Fortnite, il suo titolo multiplayer entrato in Early Access lo scorso 25 luglio. In realtà si è trattato di un errore, come ha confermato un portavoce della stessa Epic: "Abbiamo avuto un problema di configurazione che adesso è stato corretto".

La notizia era stata riportata originariamente su Reddit, dove alcuni giocatori avevano segnalato la concomitanza di giocatori Xbox One e giocatori PS4 negli stessi server di gioco. Un'eventualità che in passato è sembrata gradita a Microsoft, ma non certo a Sony che ha sempre inibito la possibilità del cross-platform gaming su PS4.

Nei casi di Rocket League e Minecraft, ad esempio, Sony si è rifiutata di abilitare il gioco in cross-platform, sebbene Microsoft e Nintendo lo supportino fra Xbox One, PC e Switch. La software house di Rocket League, Psyonix, ha detto in proposito che potrebbe abilitare il gioco in cross-platform in meno di un'ora e in tutto il mondo se Sony rimuovesse il blocco.

Microsoft ha annunciato il supporto al gioco in cross-platform per Xbox One all'E3 dello scorso anno. Naturalmente, essendo in posizione di svantaggio in questa console race, ha tutto l'interesse di attingere al bacino di utenti di PS4. Sony, invece, dal canto suo non vuole che i propri giocatori "familiarizzino" troppo con chi ha una console differente, puntando piuttosto a spingere gli amici ad acquistare una PS4.

Ad ogni modo, il glitch di Fortnite conferma quanto sia facile implementare un supporto del genere.