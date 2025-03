Assassin's Creed Shadows sarà giocabile su Steam Deck sin dal rilascio

Nonostante il programma iniziale, Ubisoft ha reso noto che il nuovo Assassin's Creed Shadows sarà supportato da Steam Deck sin dal giorno di lancio. Una novità inaspettata, ma probabilmente frutto del tempo in più che lo studio di Montreal ha avuto a disposizione per rifinire il gioco.

Inizialmente, infatti, il publisher dichiarò che il gioco non sarebbe stato giocabile sulla portatile da Valve, quantomeno non al lancio, il che ha lasciato nel limbo l'eventuale compatibilità. La ragione era piuttosto semplice: la console era ben distante dai requisiti hardware minimi richiesti dal gioco.

Tuttavia, a pochi giorni dal rilascio, Ubisoft ha fatto marcia indietro. Una notizia che farà sicuramente felici i possessori dell'handheld e dimostra quanto l'ottimizzazione svolga un ruolo fondamentale. D'altronde, come abbiamo appreso alcune settimane fa, i requisiti del nuovo Assassin's Creed sono piuttosto esigenti.

Il ray tracing, come abbiamo appreso alcune settimane fa, sarà sempre attivo, anche se potrà essere gestito su livelli diversi in modo da consentire anche alle build più vetuste di eseguire il gioco in maniera accettabile (1080p a 30 fps). Tuttavia, in merito alla compatibilità con Steam Deck, Ubisoft è ancora in attesa della classificazione da parte di Valve (Verificato, Giocabile, Non supportato o sconosciuto).

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Shadows verrà rilasciato giovedì prossimo, 20 marzo, per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e per la prima volta in contemporanea anche per macOS. Il titolo è stato già rimandato due volte e avrà un'enorme rilevanza sul futuro di Ubisoft che, come sappiamo, sta attraversando una profonda crisi.