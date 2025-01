Assassin's Creed Shadows: Ray tracing sempre attivo, ecco i requisiti completi e il trailer della storia

Ubisoft ha condiviso i requisiti di sistema per la versione PC di Assassin's Creed Shadows. Sarà indispensabile una scheda video con supporto al ray tracing e un SSD per l'archiviazione dati. Nel frattempo, è stato rilasciato anche un nuovo trailer della storia.

In vista dell'uscita – apparentemente definitiva – di Assassin's Creed Shadows prevista per il 20 marzo, Ubisoft ha condiviso i requisiti completi per la versione PC. Insieme alle specifiche richieste dai vari preset, Ubisoft ha rilasciato anche un nuovo trailer dedicato alla storia del nuovo capitolo.

Partiamo proprio dal filmato che propone un'introduzione al background dei due personaggi. Il trailer, infatti, si concentra sulle storie di Yasuke e Naoe prima di unirsi alla battaglia in difesa del Giappone feudale nell'era Azuchi-Momoyama.

Da un lato, vediamo Naoe acquisire l'immancabile lama celata per portare avanti l'eredità della Confraternita. Dall'altro c'è Yasuke, un africano portato in Giappone come schiavo al servizio di Oda Nobunaga, personaggio storico che, a giudicare dal trailer, ci accompagnerà durante l'intero arco narrativo.

In merito ai requisiti, appare evidente che anche per Assassin's Creed Shadows una scheda video con supporto al ray tracing sia indispensabile. Gli sviluppatori, infatti, hanno suddiviso i preset in tre categorie: Selective Ray Tracing, Standard Ray Tracing e Extended Ray Tracing.

Clicca per ingrandire

I requisiti minimi consentono di giocare in Full HD a 30 fps. In questo caso sarà necessario un processore AMD Ryzen 5 3600 o Intel Core i7 8700K abbinato a una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX 5700 oppure ancora Intel Arc A580. Chi volesse spingersi fino al 1440p60, rimanendo nell'ambito del Selective Ray Tracing, allora avrà bisogno di un processore AMD Ryzen 7 5800X3D o Intel Core i7 12700K insieme a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super o AMD Radeon RX 7900 XT.

Il 4K a 60 fps viene menzionato solo nel caso dell'Extended Ray Tracing e richiede un processore AMD Ryzen 7 7800X3D o Intel Core i7 13700K abbinato a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090. In tutti i casi, saranno necessari 16 GB di memoria RAM e un SSD per l'archiviazione dei dati, anche se Ubisoft non specifica la quantità di spazio necessaria.