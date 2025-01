Sony blocca Horizon Forbidden West per PC in alcune nazioni, ma poi fa marcia indietro

La notizia è emersa dopo che alcuni utenti hanno segnalato l’impossibilità di acquistare il Horizon Forbidden West su Steam in diverse nazioni, tra cui Albania, Lettonia e Bangladesh, nonostante il gioco non richieda un account PlayStation Network per funzionare.

L’introduzione delle restrizioni è avvenuta in maniera silenziosa, dieci mesi dopo il debutto del gioco su Steam. Secondo quanto riportato da SteamDB, e osservato dagli utenti di ResetEra, l’improvviso blocco ha sollevato molte critiche da parte della community. Tuttavia, Sony ha rapidamente fatto retromarcia, rimuovendo le limitazioni senza fornire spiegazioni ufficiali.

Le ragioni delle restrizioni sembrano essere legate a due fattori principali. Da un lato, paesi come la Corea del Nord potrebbero essere stati esclusi a causa di sanzioni politiche internazionali. Dall’altro, il blocco in regioni con prezzi locali più bassi rispetto agli Stati Uniti o all’Europa potrebbe mirare a prevenire pratiche di region-hopping, ovvero l’acquisto di giochi a prezzi più convenienti sfruttando le differenze di cambio valutario.

La mossa ha scatenato l’ira della community dei giocatori. “Sony non merita i clienti PC se continua a comportarsi in questo modo.” è questo il tenore dei commenti. Non è la prima volta che Sony implementa il region-locking su un titolo PC, e questo trend sta generando preoccupazioni tra i giocatori. Inoltre, queste mosse di Sony avvengono con il benestare di Steam, a sua volta accusato di non voler andare contro un'azienda forte come quella giapponese.

Il blocco regionale, infatti, avviene con il supporto di Steam, dato che la piattaforma fornisce agli sviluppatori e agli editori gli strumenti necessari per configurare restrizioni di vendita per specifiche aree geografiche. In pratica, è Sony stessa a decidere in quali regioni un gioco debba essere disponibile e a definire eventuali limitazioni tramite le impostazioni dell’account sviluppatore su Steam.

Molti vedono queste pratiche come un passo indietro per la libertà d’accesso ai contenuti digitali, soprattutto in un’epoca in cui il mercato PC rappresenta un’importante espansione per le esclusive PlayStation.

Nel frattempo, un’altra notizia ha colpito il franchise di Horizon: il presunto MMO basato sull’IP, noto internamente come Project Skyline, sarebbe stato cancellato prima ancora di un annuncio ufficiale. Nonostante i primi indizi risalenti al 2023, il progetto sembra non essere mai entrato in una concreta fase di sviluppo.