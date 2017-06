Xbox One X è il nome definitivo di Project Scorpio

Dal 7 novembre Xbox One X si aggiungerà a Xbox One e Xbox One S. Microsoft completa così l'annuncio di quella che fino a oggi abbiamo identificato come Project Scorpio, di cui parlò per la prima volta proprio un anno fa durante il suo media briefing all'E3 2016. Le specifiche comunicate al Galen Center pochi minuti fa sono le stesse che Microsoft comunicò ad aprile: eccole qui.

7 miliardi di transistor, processo costruttivo a 16 nanometri, dissipatore di calore a camera di vapore, sono alcune delle caratteristiche della nuova console. Xbox One X è dotata di un SoC con GPU basata su architettura hardware proveniente da AMD Polaris, capace di erogare 6 teraflop di potenza e con frequenza di funzionamento di 1,172 GHz. Equipaggia, poi, 12 GB di memoria GDDR5, con bandwidth pari a 326 GB/s.

Xbox One X riesce a renderizzare i giochi a 4K nativi, ovvero 8 milioni di pixel contemporaneamente, con HDR, gamut Wide Color, suono Premium Dolby Atmos e lettore ottico capace di riprodurre i supporti Blu-ray 4K UHD. Tutti i giochi e tutti gli accessori per le precedenti Xbox One saranno compatibili anche con la nuova. Chi non dispone di un monitor 4K, inoltre, può comunque beneficiare della rinnovata potenza di calcolo a disposizione, grazie alla funzionalità di supersampling che sfrutta l'hardware più potente per offrire immagini più dettagliate anche in 1080p. È la console più potente di sempre, ma allo stesso tempo la più piccola, dicono i tecnici di Microsoft sul palco del Galen Center.

E sarà in grado di far girare Forza Motorsport 7, nuovo titolo annunciato per l'occasione da Dan Greenawalt, CEO di Turn 10 Studios, a 4K nativi e a 60fps. Forza Motorsport 7 è previsto per il 3 ottobre. Durante l'evento verranno mostrati complessivamente 42 nuovi giochi, ha promesso Phil Spencer.

Potete seguire l'evento qui.