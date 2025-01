DualSense impugnato come una pistola e predizione degli input tramite IA, i nuovi brevetti di Sony

Sony ha registrato due brevetti piuttosto peculiari: uno consente di ridurre l'input lag del controller attraverso la predizione dell'intelligenza artificiale. L'altro mostra come utilizzare il controller DualSense come una pistola virtuale.

Nelle ultime ore sono emersi due nuovi brevetti Sony davvero curiosi: uno che spiega come utilizzare il DualSense come una pistola virtuale, l'altro per ridurre l'input lag del controller attraverso la predizione degli input da parte dell'intelligenza artificiale.

Quante volte vi è capitato, per scherzo, di stringere una sola delle impugnature del controller e fingere di sparare? Ebbene, Sony ha pensato di aggiungere questa possibilità su PlayStation. Stando a quanto mostrato dal brevetto rintracciato da GameRant, l'utente può impugnare il controller con una mano, e sfruttare lo spazio tra i due pulsanti dorsali (come R1 ed R2) come mirino.

A tal proposito, il concept prevede anche un accessorio per il controller con cui aggiungere un grilletto fisico simile a quello di una pistola da agganciare a una delle impugnature. Un'idea che, almeno allo stato attuale, ci sembra davvero poco pratica. Soprattutto perché le impugnature non sono sufficientemente lunghe da poter ospitare l'intero palmo della mano.

Inoltre, come ben sa chi ci ha provato, il peso è completamente sbilanciato e costringe il controller a inclinarsi in avanti. Tuttavia, come di consueto, la registrazione di un brevetto non corrisponde all'arrivo sul mercato di un prodotto, ma potrebbe essere una semplice manovra preventiva per eventuali progetti futuri.

Più interessante, quantomeno per il contesto attuale, la soluzione elaborata per ridurre l'input lag del controller individuata da tech4gamers. Questa prevede l'utilizzo di una videocamera che inquadra sia il giocatore che il controller durante l'utilizzo. In questo modo l'IA sarebbe capace di apprendere le tendenze del giocatore fino a predire le sue azioni.

Si tratta solo di uno dei tanti brevetti registrati da Sony basati sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma si presenta piuttosto interessante per risolvere uno dei problemi che affliggono la connessione wireless delle periferiche e fornire un'esperienza di gioco più reattiva.

Anche in questo caso, non sappiamo se e quando Sony potrebbe introdurre un sistema simile, ma la disponibilità in commercio della Telecamera HD per PS5 dovrebbe rendere più agevole l'introduzione di una funzionalità di questo tipo.