The Blood of Dawnwalker: vampiri e medioevo nel nuovo gioco dai veterani di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077

Rebel Wolves, il nuovo studio fondato da alcuni veterani di CD Projekt RED, ha pubblicato il trailer del suo primo gioco: The Blood of Dawnwalker. Il filmato trasuda l'eredità della saga dedicata a Geralt di Rivia, ma mostra un titolo davvero intrigante che pare si differenzierà per l'atmosfera e la violenza.

Il trailer mostra un villaggio nei pressi di un bosco in un luogo non specificato dei Monti Carpazi. L'anno è il 1347 e un gruppo di soldati capitanati dal Re insegue Coen, protagonista del gioco, e sua sorella affetta da una malattia della quale stanno tentando di impedirne la diffusione – presumibilmente la peste bubbonica.

Per salvare la sorella dalla morte, Coen prova a scappare, ma si ritrova ben presto circondato mentre il Re tenta di eseguire la sua sentenza. È qui che interviene un gruppo di creature piuttosto eterogeneo, accomunate però dai poteri vampirici.

Tra i personaggi troviamo un unno che ricorda Gengis Khan e un personaggio che sembra essere l'anziano al vertice di una società oscura, antica e ben organizzata. Il trailer, infatti, si conclude con la frase "Il mondo ha bisogno di ciò che lo spaventa" e mostra Coen che, a quanto pare, sarà al servizio della suddetta società.

La musica richiama fortemente i temi di The Witcher, anche se lo sprazzo di gameplay mostrato presenta alcune meccaniche non innovative, ma diverse: Coen è in grado di arrampicarsi sui tetti e scivolare sui muri. Inoltre, avrà a disposizione diversi poteri da sfruttare durante i combattimenti. Anche la violenza e lo splatter sembrano caratteristiche distintive del gioco: i soldati, così come il Re, vengono letteralmente fatti a pezzi e divorati dai vampiri nel trailer.

The Blood of Dawnwalker si presenta quindi con un'atmosfera più gotica di quanto già non fosse The Witcher. L'aspetto interessante è che, almeno all'apparenza, l'avventura sarà influenzata dalle nostre scelte.

Il trailer ci ha trasmesso una sensazione per cui durante l'intero viaggio, presumibilmente in un ambiente open world, Coen avrà la possibilità di scegliere quale lato della sua personalità sviluppare, se quello malvagio o quello buono.

Naturalmente, si tratta di una prima impressione, ma il trailer mostra davvero poco in merito. Al momento non abbiamo una data d'uscita, per la quale l'attesa sembra ancora lunga. Con il trailer, infatti, lo studio ci fa sapere che solo ad agosto di quest'anno sarà svelato definitivamente il gameplay.