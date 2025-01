Halo si prepara a sbarcare su PlayStation e Switch 2, secondo gli ultimi rumor

Microsoft sta per compiere un passo storico per la propria serie di punta, portando Halo: The Master Chief Collection su piattaforme rivali come PlayStation 5 e Nintendo Switch 2. La notizia arriva da fonti attendibili, tra cui il leaker NateTheHate e Windows Central, che confermano l’intenzione del colosso tecnologico di espandere ulteriormente la distribuzione dei suoi titoli di punta.

La decisione segna una fase cruciale nella strategia di Microsoft, che mira a massimizzare i ricavi dai propri giochi first-party. Lo stesso Phil Spencer, capo della divisione gaming, aveva sottolineato come non esistano limiti rigidi nel considerare il porting dei giochi Xbox su altre piattaforme. Questo nuovo corso aveva già visto protagonisti titoli come Pentiment, Hi-Fi Rush e Sea of Thieves.

Un equilibrio tra nuove opportunità e critiche

Il debutto di Halo su PlayStation e Switch 2 potrebbe rappresentare una vera espansione per il franchise. Tuttavia, rimane da capire se questa apertura riguarderà solo le collezioni con i titoli del passato o anche i nuovi capitoli, come il prossimo gioco della serie principale. Il recente passaggio al motore Unreal Engine 5, infatti, potrebbe facilitare il lavoro di adattamento su piattaforme diverse.

Halo: The Master Chief Collection è una raccolta dei precedenti giochi della serie Halo fino ad Halo 4. Quindi, non si sta parlando dell'arrivo sulle piattaforme rivali dei nuovi titoli della serie, ma del porting di titoli del passato.

L'approdo di nuovi capitoli sulle console Sony e Nintendo, infatti, potrebbe sollevare critiche da parte dei fan più legati alla console Xbox, preoccupati per una possibile perdita di esclusività. Tuttavia, gli esperti sottolineano che l’apertura al multipiattaforma risponde a un’esigenza di crescita economica e di adattamento alle nuove generazioni di giocatori, destinati a guidare il mercato nei prossimi decenni.

Con il lancio previsto entro il 2025, Halo si unirebbe a una serie di altri titoli Microsoft in arrivo su PlayStation e Switch 2, tra cui Microsoft Flight Simulator 2024 e Gears of War 1 Ultimate Edition. Sempre stando a queste fonti, Final Fantasy 7 Remake potrebbe invece compiere il percorso inverso, arrivando sulle console Xbox nel corso del 2025.