La nuova era di Halo: 343 Industries diventa Halo Studios e passa ad Unreal Engine 5

Una vera e propria trasformazione per Halo e 343 Industries: la software house diventa Halo Studios e i prossimi capitoli della saga saranno sviluppati in Unreal Engine 5. Nel frattempo, Halo Infinite introdurrà per la prima volta nella storia del franchise la visuale in terza persona.

Alle soglie dell'Halo Championship 2024, Microsoft ha annunciato una vera e propria rivoluzione per Halo che, a giudicare dal videodiario, prevede nuove assunzioni dopo un lungo susseguirsi di licenziamenti. Nel frattempo, 343 Industries cambia nome e diventa Halo Studios, mentre i prossimi titoli sfrutteranno l'Unreal Engine 5.

Proprio quest'ultimo rappresenta un cambio radicale nell'intera storia di Halo, un franchise finora basato su un motore proprietario, lo Slipspace Engine. Tuttavia, lo studio ha ritenuto necessario il passaggio dopo l'esperienza con Halo Infinite che, per inciso, continuerà ad essere supportato.

Di conseguenza, lo studio continuerà a lavorare sul vecchio motore: Halo Infinite introdurrà nuove Operazioni e contenuti. Intanto, Unreal Engine 5 consentirà di portare avanti più progetti simultaneamente, poiché lo studio smetterà di svolgere due ruoli, ovvero, lo sviluppo dei contenuti insieme a quello delle risorse per generarli.

"Prima dovevamo separare i nostri sforzi tra lo sviluppo del motore e il suo supporto e lo sviluppo del gioco" ha spiegato la COO Elizabeth van Wyck. "Dovevamo essere una società tecnologica e uno studio di sviluppo allo stesso tempo. Dal momento che siamo passati all'Unreal Engine, possiamo portare Halo ad un livello mai visto prima, a ciò che Halo è davvero".

"Uno degli aspetti principali su cui ci stiamo concentrando è la crescita e l'espansione del nostro mondo, in modo che i giocatori abbiano più opportunità di interagire e sperimentare. Nanite e Lumen ci offrono la possibilità di farlo in un modo mai visto prima nell'industria. In qualità di artisti, è incredibilmente eccitante lavorare su questo" ha riferito Chris Matthews, art director dello studio.

Alcuni sprazzi del lavoro in corso presso Halo Studio possono essere visti all'interno del videodiario pubblicato dal team nella giornata di ieri. Naturalmente si tratta di pochi rendering, ma è decisamente interessante poter avere una prima idea di come appare Halo su Unreal Engine 5.

Lo studio, inoltre, sta lavorando a stretto contatto direttamente con Epic Games per offrire il miglior risultato possibile. Lenny Simon di Epic si è detto "impressionato" del lavoro svolto dal team di Halo Studios, ritenendo che sia qualcosa di mai visto prima su Unreal Engine.

"Quello che mi ha impressionato guardando il team di Halo lavorare su Unreal è quanto meraviglioso apparisse tutto. Quanto fossero incredibili le ambientazioni. Credo che non abbiamo mai visto nulla di simile prima su Unreal Engine" ha spiegato.

3rd Person Mode is coming to Halo Infinite this November 🔥 pic.twitter.com/WkDkGLx8fF — Halo (@Halo) October 4, 2024

Infine, proprio in merito a Halo Infinite, per la prima volta verrà introdotta nel franchise la visuale in terza persona. Si tratta di una modalità dedicata, quindi non sarà possibile passare al volo dalla prima alla terza persona. Tuttavia, potremo finalmente vedere per intero il nostro Spartan.