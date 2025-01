Assetto Corsa EVO, rivelate tutte le 20 auto presenti nella Early Access

Kunos Simulazioni e 505 Games hanno annunciato il roster completo di veicoli per la versione Early Access di Assetto Corsa EVO, in arrivo su Steam il 16 gennaio 2025. Il gioco offrirà 20 auto e 5 circuiti internazionali, con modalità di allenamento, gara veloce e accademia di guida.

Assetto Corsa EVO si prepara a fare il suo ingresso nel mondo del gaming con una versione in accesso anticipato abbastanza ricca di contenuti, per non essere una release definitiva. Kunos Simulazioni e 505 Games hanno recentemente svelato i dettagli finali del pacchetto auto che sarà disponibile al lancio, previsto per il 16 gennaio 2025 su Steam.

La lineup di veicoli per l'Early Access è variegata, spaziando dalle sportive compatte alle supercar da pista. Tra le ultime aggiunte annunciate spiccano la Porsche 992 GT3 Cup, la Chevrolet Camaro ZL1, l'Audi RS 3 Sportback e l'Alpine A290B Concept. Questi veicoli si uniscono a un roster di auto che erano state annunciate a scaglioni in precedenza..

Assetto Corsa EVO: le auto presenti nella early access del 16 gennaio

L'attenzione ai dettagli e la varietà di contenuti proposti fin dalla versione in accesso anticipato suggeriscono che Kunos Simulazioni abbia lavorato per soddisfare sin da subito le aspettative degli appassionati più esigenti. La scelta di includere sia auto moderne che classiche, unite a circuiti di fama mondiale, pone le basi per un'esperienza di guida virtuale capace di catturare l'essenza stessa del motorsport. Di seguito tutte le auto che saranno presenti nella Early Access:

Toyota GR86, Ferrari 296 GTB, BMW M2 CS Racing, Abarth 695 Biposto, Volkswagen Golf 8 GTI, Alfa Romeo Giulia GTAm, Mazda MX5 ND Cup, Ford Escort RS Cosworth, Hyundai I30 N Hatchback, Ferrari 488 Challenge EVO, BMW M4 CSL, Alpine A110 S, Mercedes Benz AMG GT2, Lotus Emira, Honda S-2000, Alfa Romeo Junior, Porsche 992 GT3 Cup, Chevrolet Camaro ZL1, Audi RS 3 Sportback, Alpine A290B Concept

La versione in accesso anticipato includerà anche cinque tracciati internazionali di grande prestigio: il WeatherTech Raceway Laguna Seca negli Stati Uniti, il leggendario Mount Panorama (Bathurst) in Australia, il tecnico circuito di Brands Hatch in Gran Bretagna, l'iconico tracciato di Suzuka in Giappone e l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola in Italia.

Per quanto riguarda le modalità di gioco, i piloti virtuali potranno cimentarsi inizialmente in sessioni di allenamento, gare veloci e nell'accademia di guida. Kunos Simulazioni ha già pianificato l'aggiunta di modalità multiplayer, free roam e carriera nel corso dell'anno, arricchendo progressivamente l'offerta di contenuti fino al rilascio completo, previsto per l'autunno del 2025. La versione definitiva di Assetto Corsa EVO promette di essere un vero e proprio paradiso per gli amanti delle quattro ruote, con oltre 100 modelli di auto a disposizione.

La decisione di lanciare Assetto Corsa EVO come titolo in accesso anticipato riflette una tendenza sempre più diffusa nel settore dei videogiochi, che permette agli sviluppatori di raccogliere feedback preziosi dalla community e affinare l'esperienza di gioco prima del rilascio ufficiale. Questa strategia potrebbe rivelarsi particolarmente efficace per un genere come quello delle simulazioni di guida, dove la precisione e il realismo sono elementi fondamentali per il successo del prodotto.