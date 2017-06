Ecco come seguire la conferenza Xbox E3 dove verrà rivelata Scorpio

Mixer trasmetterà la conferenza Xbox all'E3 dove verrà finalmente rivelata la nuova console finora conosciuta come Project Scorpio. "Per la prima volta nella storia, l’Xbox Briefing potrà essere seguito live in 4K", rimarca Microsoft, proprio grazie alla sua nuova piattaforma di streaming. Lo stesso vale per l'App Mixer su Xbox One S. In entrambi i casi la trasmissione sarà in italiano.

Il live streaming sarà inoltre disponibile su Xbox Twitch Channel, YouTube (anche qui in 4K!) Twitter e Facebook Live. Ricordiamo che la conferenza si svolgerà quando in Italia saranno le ore 23 dell'11 giugno.

Quanto a Mixer, la nuova piattaforma di streaming di Microsoft permette di integrare molteplici feature presenti già con Beam migliorandole e arricchendole con nuove e parliamo di alta qualità nella trasmissione delle sessioni di gioco senza che l'utente incappasse in possibili ritardi o lag capaci di inficiare il risultato finale. Ne abbiamo parlato qui.