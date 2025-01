Diablo IV: nuova stagione al via il 21 gennaio, ecco tutte le novità

Blizzard Entertainment ha svelato i dettagli della nuova Stagione della Stregoneria di Diablo IV, che sarà disponibile a partire dal 21 gennaio. Questa stagione introduce meccaniche di gioco inedite, poteri leggendari e una varietà di contenuti per arricchire il viaggio attraverso Sanctuarium.

Il cuore della stagione è rappresentato dall'antico potere che si trova nelle paludi della regione dell'Hawezar. Grazie agli insegnamenti delle misteriose Streghe, i giocatori potranno padroneggiare tre scuole di Stregoneria, ciascuna focalizzata su uno stile di gioco specifico: forza soprannaturale, connessione tra mente e spirito, o una combinazione equilibrata tra attacco e guarigione. Le nuove Gemme Occulte, oggetti stagionali leggendari, consentiranno di sbloccare abilità devastanti, incluse alcune già amate dai fan di Diablo III.

Un’altra aggiunta rilevante è la comparsa dei boss Teste Marce. Questi nuovi nemici, andranno acciati al fine di ottenere Gemme Occulte e ricompense di grande valore, inclusi drop rari da versioni potenziate dei boss.

La Stagione della Stregoneria introduce anche una funzionalità attesa dai giocatori: l’Armeria. Questo sistema permette di salvare e cambiare rapidamente configurazioni del personaggio, inclusi equipaggiamento, punti abilità e punti d’Eccellenza, allo scopo di semplificare la personalizzazione e ottimizzazione degli eroi.

Infine, il Pass Battaglia stagionale offre nuove ricompense, tra cui oggetti leggendari, rune aggiornate e una mascotte esclusiva. Avanzare nel Percorso Stagionale consente di accumulare Favore della Congrega e sbloccare ulteriori premi.

Con queste novità, Diablo IV continua a evolversi, con l'obiettivo di mettere a disposizione dei giocatori un’esperienza sempre più ricca e dinamica. Per altre informazioni vi rimandiamo al blog post dedicato, mentre vi invitiamo a non perdere la nostra recensione di Diablo IV: Vessel of Hatred.