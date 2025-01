Nintendo Switch 2: tutti i giochi in arrivo sulla nuova console. Presentazione imminente?

Si fanno sempre più numerose le indiscrezioni riguardanti Nintendo Switch 2, tra presunte specifiche tecniche, design e line-up di lancio.

In merito a quest'ultima, stando agli ultimi rumor il lancio della nuova console ibrida della casa di Kyoto sarà accompagnato da alcune esclusive molto ambiziose e da una manciata di produzioni third-party che, per la maggioranza, è rappresentata da porting di giochi iconici.

Switch 2 verrà svelata domani? Un nuovo Mario Kart e un Mario 3D

La nuova console Nintendo porterà con sé più di un paio di produzioni first-party di alto profilo, già durante il suo primo anno di vita. In particolare, si parla di un ipotetico Mario Kart 9 e di una nuova avventura 3D di Mario. È quanto sostiene Nate the Hate, che, tramite il suo podcast, è stato il primo a rivelare la presunta data di presentazione di Switch 2.

Secondo il leaker, la console verrà presentata ufficialmente domani, giovedì 16 gennaio, e debutterà nei negozi a maggio o giugno 2025. Per quanto riguarda le finestre di lancio delle due esclusive, il nuovo Mario Kart potrebbe essere disponibile già dal day one (maggio-giugno 2025), mentre il prossimo Mario 3D arriverà durante la stagione natalizia.

Nate the Hate prosegue nell'elencare altri titoli inclusi nella presunta line-up di lancio, focalizzandosi sui third-party. Si parla quindi di Final Fantasy 7 Remake, in uscita su Switch 2 nel 2025, e del più recente Rebirth, per il 2026. Il leaker sostiene che al lancio vedremo un porting di Assassin's Creed Mirage, mentre Assassin's Creed Shadows - in uscita quest'anno su PS5, Xbox Series X/S e PC - potrebbe arrivare anche su Switch 2 in un secondo momento.

"Mi è stato detto che Ubisoft sta preparando più di mezza dozzina di giochi per Switch 2 e molti di essi saranno porting 'tardivi' […]", spiega Nate the Hate nel suo podcast. Vengono menzionati Tom Clancy's The Division e Rainbow Six Siege, oltre a una raccolta che includerà i due episodi di Mario + Rabbids, entrambi sviluppati da Ubisoft Milano. In questo caso, il leaker non ha parlato di una data di uscita, ma è sicuro dell'eventuale arrivo di questi titoli su Switch 2.

Un altro publisher che arricchirà la line-up di lancio della nuova Nintendo Switch sembra essere Konami: Nate the Hate ha saputo da fonti attendibili dell'esistenza di un porting di Metal Gear Solid Delta per Switch 2. Si parla anche di Xbox e della concreta possibilità di vedere Microsoft Flight Simulator 2024 e Halo: The Master Chief Collection sulla console ibrida - la raccolta di Halo, secondo le ultime voci di corridoio, arriverà anche su PS5.

Non dimentichiamo che Nintendo ha già confermato l'uscita di due esclusive per il 2025. Metroid Prime 4 e Leggende Pokémon: Z-A sono entrambi previsti per quest'anno, così come Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore. A questo punto, è altamente probabile che queste tre produzioni first-party usciranno sia su Switch che sull'ipotetica Switch 2.

Ecco un elenco provvisorio dei titoli che verranno resi disponibili in prossimità del lancio della nuova console. Ribadiamo che parliamo di rumor e che, almeno per il momento, manca l'ufficialità di Nintendo. Vi invitiamo pertanto a trattare queste informazioni con la dovuta cautela.

Metroid Prime 4

Leggende Pokémon: Z-A

Nuovo Mario Kart

Nuovo Mario 3D

Mario + Rabbids 1&2

Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore

Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7 Remake

Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Mirage

Metal Gear Solid Delta

Microsoft Flight Simulator

Halo: The Master Chief Collection

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Tom Clancy's The Division

Se Nate the Hate e gli altri insider avranno ragione, non manca molto alla presentazione ufficiale di Nintendo Switch 2. Che aspettative avete per la nuova console ibrida?