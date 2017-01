Rocket League conferma il suo successo con il traguardo di 25 milioni di giocatori registrati

Si tratta di un traguardo sensazionale per quello che resta un titolo indipendente e non fortemente reclamizzato come molti altri blockbuster. Sviluppato da Psyonix, Rocket League ha ormai ospitato più di un miliardo di sessioni di gioco dal momento del lancio avvenuto nell'estate del 2015.

Metà di queste sessioni sono di tipo competitivo, ovvero la modalità di gioco che è alla base del successo di Rocket League. Il quale è diventato uno dei titoli di punta del fenomeno e-sport, essendo riuscito nell'obiettivo di mantenere coinvolta e appassionata la community dei giocatori. Valve ha, infatti, comunicato che Rocket League è fra i 12 giochi con i maggiori ricavi per quanto riguarda la piattaforma Steam.

Rocket League può adesso vantare 25 milioni di giocatori registrati. Il successo presso la community dei giocatori non riguarda solo la versione PC: Sony, infatti, ha rivelato che proprio Rocket League è il titolo per PS4 più scaricato nel 2016 sia in Europa che in Nord America. Tra i motivi alla base di questi risultati il fatto che Rocket League nel 2015 fosse concesso gratuitamente a tutti gli abbonati del servizio PS Plus e il prezzo praticato successivamente. La fascia di prezzo dei 30 Euro aveva, infatti, decretato precedentemente il successo di Minecraft come acquisto d'impulso.

Il livello di engagement su Rocket League è allo stesso tempo sensazionale: su Steam, infatti, rimane tra i 10 migliori titoli in termini di giocatori simultanei. Secondo le statistiche di Valve, Rocket League ha visto un picco di 54 mila giocatori connessi contemporaneamente. Adesso Rocket League supera Fallout 4, The Division e Civilization VI come numero di giocatori ed è allineato a titoli molto apprezzati e di grande tradizione come Team Fortress 2, Ark: Survival Evolved e Warframe.