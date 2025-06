Roma diventa l'inferno: arriva la mostra di DOOM con armi e uno scudo da 300 kg

Dal 4 al 6 luglio 2025, il GAMM Game Museum di Roma ospiterà un evento speciale dedicato a DOOM: The Dark Ages. Sarà una mostra con talk, cosplay, area gaming e oggetti iconici tra cui una fedele riproduzione dello scudo con lame rotanti dal peso di 300 kg

DOOM: The Dark Ages arriverà a Roma dal 4 luglio con una mostra esclusiva ospitata dal GAMM Game Museum. Durante il primo fine settimana, il museo accoglierà appassionati e curiosi con una mostra tematica (disponibile fino al 18 luglio) offrendo un'esperienza immersiva tra oggetti di scena, sessioni di gioco e conferenze.

La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 4 luglio alle ore 20:00, seguita da un talk dal titolo "DOOM: Inferno interattivo", in cui interverranno Marco Accordi Rickards (direttore del GAMM), Carlo Pastore (docente del Centro Sperimentale di Arti Interattive) e Daniele Di Clemente (review editor per Vgmag.it).

Tra i pezzi forti della mostra, l'Arazzo dello Slayer, ispirato all'arazzo di Bayeux, e una fedele replica dello scudo del protagonista, realizzata da Artidex Studio, completa di lame rotanti come all'interno del titolo. In particolare, lo scudo ha dimensioni di 1,1 x 2,6 metri per un peso di ben 300 kg. Sarà inoltre visibile una riproduzione accurata del Flagello, l'arma usata dallo Slayer nel gioco, realizzata da Future Works.

Durante l'intero weekend sarà disponibile un'area gaming con postazioni Xbox per provare DOOM: The Dark Ages, oltre a demo di versioni retro e moderne del titolo. Sabato 5 luglio si terranno brevi interventi informativi sulle professioni del settore videoludico, a cura del Centro Sperimentale di Arti Interattive, mentre domenica 6 sarà la volta del cosplay contest, con premiazione prevista alle ore 18:00.

La mostra rimarrà aperta fino al 18 luglio, arricchita da un quiz interattivo disponibile su tutti i totem digitali presenti nel museo. L'iniziativa rappresenta un'occasione unica per approfondire l'universo di DOOM che, con The Dark Ages, porta i giocatori in un nuovo scenario narrativo, a cavallo tra l'epico e il brutale. Vi ricordiamo che il gioco è disponibile già ora su tutte le principali piattaforme e Xbox Game Pass.