Meta Quest 3S Xbox Edition è ufficiale: il visore inatteso di cui non si sentiva il bisogno

Microsoft e Meta hanno annunciato il lancio di Meta Quest 3S Xbox Edition, primo visore VR della linea Quest in edizione limitata. Il dispositivo celebra l'espansione di Xbox Cloud Gaming sui visori Meta, offrendo un bundle completo per accedere alla realtà mista e ai titoli Game Pass tramite cloud streaming.

Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, Microsoft e Meta hanno ufficializzato il lancio di Meta Quest 3S Xbox Edition, un'edizione limitata del visore VR progettata per celebrare e rafforzare la collaborazione tra le due aziende nel segno del cloud gaming. Si tratta della prima limited edition realizzata per la linea Meta Quest, e rappresenta un passo verso un'integrazione più profonda dell'esperienza Xbox nell'ecosistema della realtà virtuale.

Disponibile da oggi al prezzo di 399,99 dollari prima delle tasse, il bundle include tutto il necessario per iniziare a giocare con Xbox Cloud Gaming su visore: un Meta Quest 3S da 128 GB personalizzato con la colorazione Carbon Black e dettagli Velocity Green, controller Touch Plus abbinati, un controller wireless Xbox in edizione limitata preassociato, l'accessorio Elite Strap per un maggiore comfort, e tre mesi di abbonamento sia a Meta Horizon+ che a Xbox Game Pass Ultimate.

Il design richiama chiaramente l'estetica Xbox, con tocchi verdi su pulsanti e levette, rendendo questo visore un oggetto a uso e consumo dei fan del marchio. Non ci sono differenze tecniche rispetto alla versione standard del Quest 3S: le novità sono tutte a livello estetico e funzionale, con un setup facilitato e un'esperienza d'uso più fluida per chi intende sfruttare appieno le funzionalità di cloud streaming.

Tramite l'app Xbox su Quest, è possibile accedere direttamente a centinaia di titoli del catalogo Xbox Game Pass Ultimate, inclusi giochi di rilievo come South of Midnight, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e Avowed. È inoltre possibile trasmettere anche i giochi acquistati singolarmente che supportano lo streaming. L'esperienza è resa ancora più fluida grazie al supporto per cross-play e salvataggi sincronizzati tra piattaforme: si può iniziare una partita in VR e proseguirla senza interruzioni su console o PC.

La strategia di Microsoft sembra orientata a portare l'ecosistema Xbox su un numero sempre maggiore di dispositivi, dopo iniziative simili come la collaborazione con ASUS per la versione Xbox di ROG Ally. Sebbene non si tratti di un visore Xbox nativo, questa edizione limitata rappresenta la proposta più vicina finora a un'integrazione VR ufficiale da parte di Microsoft.

Il Meta Quest 3S Xbox Edition è già disponibile per l'acquisto su meta.com e presso selezionati rivenditori negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma le scorte sono limitate.